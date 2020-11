Els Capricorn heu d’ajudar un amic del 16 al 22 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Tens l’oportunitat de reconsiderar la teva postura i de treure’t una espina del cor. Aposta per la reconciliació. Treball: posar excuses per justificar errades no et servirà ni ara ni mai. Assumeix els errors, i aprèn d’ells, per no tornar-los a cometre.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Si les persones amb les quals comparteixes la teva vida no tenen el do de la vidència, és difícil saber el que et passa si no els ho comuniques. Treball: et toca posar-te les piles i abandonar la comoditat en la qual de vegades t’instal·les, participa i no et facis de pregar.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tirar per la borda els anys de convivència perquè les teves il·lusions estan pel terra no és la forma de resoldre la situació. Salva l’amor. Treball: busca amb determinació aquesta falta d’embranzida que sembles haver perdut, encaixa els problemes i intenta resoldre’ls.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Les teves emocions estan dominant una situació que has de manejar amb el cap. La teva intuïció és bona, para’t a escoltar-la. Treball: Aquesta setmana pots obtenir les facilitats que esperaves, sobretot si es tracta de trobar feina. Bon moment per mobilitzar-te.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Si les teves emocions estan confuses, no arreglaràs res amb el teu silenci. Parla i digues el que sents, segur que trobaràs la solució. Treball: fomenta la unió, la companyonia. El bon ambient sempre contribueix al fet que tot vagi millor.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Pots trobar el complement ideal, però no demanis una persona que satisfaci tots els teus buits, això ho has d’aconseguir tu. Treball: una tasca més familiar que professional podria obligar-te a estar pendent de detalls que satisfaran la teva paciència.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

El sentiment de possessió que pots tenir cap a la persona estimada és destructiu. El que genera aquesta sensació és la teva inseguretat. treballa per vèncer-la. Treball: una ajuda providencial arriba en el moment oportú. aconseguiràs els teus objectius.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Comprovaràs que, quan fas bé les coses i obres el teu cor sense por, tot acaba encaixant harmoniosament en la teva vida. Treball: si algú tracta d’alliçonarte, en comptes de posar-te a la defensiva, escolta’l. Possiblement tingui un missatge per a tu.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Busca l’equilibri. Els teus canvis d’humor estan donant guerra i els teus éssers estimats arribaran al límit del seu aguant. Treball: el teu centre d’atenció no seran els assumptes professionals i això es notarà. Vigila amb no cometre errors.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Un amic et necessita aquests dies. Si has de deixar alguns assumptes per atendre’l, fes-ho no ho dubtis. La teva vitalitat és bona però aprèn a desconnectar. Treball: posa a prova noves estratègies. Pots aconseguir el que vols sense forçar les situacions.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

La solitud et senta bé, encara que al voltant les persones que t’estimen no ho comprenguin. Compensa-les mostrant-te més afectuosa. Treball: supera les teves limitacions, no hi ha tasca que no puguis fer. Es tracta d’aprendre i no renunciar a l’esforç.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Allibera’t de totes aquelles servituds que et creen problemes. Si estàs més pel que no has de fer que pel que et toca fer, les coses no poden funcionar. Treball: no t’ofusquis creient que algú vol perjudicar-te. Tingues més confiança en tu mateix.