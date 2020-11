Foxy Eyes: la tendència per a elevar la mirada de la que totes parlen

Amb la mascareta tapant-nos la meitat de la cara durant gran part del dia, emfatitzar la mirada s’ha convertit en un dels nostres majors desitjos. Per això, no és d’estranyar que se senti parlar tant dels anomenats Foxy Eyes. Una tendència que han posat de moda celebrities com Bella Hadid o Lily Aldridge, i que avui t’expliquem amb detall.

Què són els Foxy Eyes?

Com explica Kristy Taveras, maquilladora oficial d’Amelia Cosmetics, la característica principal del Foxy Eyes (ulls de guineu) és que “crea un efecte lífting molt natural, inspirat en la mirada de les guineus, que és més oberta i esquinçada”. I afegeix que “aquest tipus de mirada, amb major amplitud i lleugerament estirada, s’aconsegueix a partir d’un joc de llums i ombres en la parpella dels ulls, les pestanyes i amb un pentinat correcte de celles.”

No obstant això, com revela la també maquilladora Cristina Lobato: “A vegades ens creem expectatives en veure una fotografia i ens frustrem en intentar simular l’efecte amb maquillatge. Molts Foxy Eyes de celebrities, per no dir la majoria, són fruit de la màgia dels tensors”.

Aquests tensors dels quals parla Cristina Lobato són uns adhesius transparents que es col·loquen en totes dues temples. Tenen un forat en el qual s’enganxa una goma elàstica que es passa per la part posterior del cap, ben camuflada entre el cabell. «Amb aquests tensors aconseguim un efecte lífting que podem potenciar amb l’ajuda d’un bon maquillatge», aclareix la maquilladora.

Si busquem resultats més duradors…

… llavors cal pensar en la medicina estètica. L’equip mèdic de Clínicas Dorsia confirma que el Tractament Foxy Eyes és un dels més demandats en l’actualitat en els seus centres. I és que, com expliquen “permet aconseguir una mirada més rejovenida en una sola sessió”. L’objectiu que cerca és “crear una il·lusió d’ulls molt esquinçats i felins, partint d’una cella en direcció ascendent amb una cua molt alçada. Encara que moltes persones la tenen així de manera natural, la idea que persegueix Foxy Eyes és fer un mini-lífting de celles perquè la parpella quedi més buidat i la cella no caigui en arc.”

En aquest sentit, ofereixen dues modalitats de tractament, que es trien en funció de la valoració de l’especialista.

– Foxy Eyes Soft consisteix en infiltrar botox i àcid hialurònic just sota el terç extern de la cella. Gràcies a això s’aconsegueix elevar i allargar l’ull, tenint també un reflex en la cella, la qual es veu molt juvenil, però harmònica.

– Foxy Eyes utilitza fils tensors per a elevar la part final de la cella i estirar la part externa de la parpella superior. S’utilitza en persones amb excés de pell en la parpella, expressió trista o cansada. La directora mèdica de Clínicas Dorsia, Virginia Sánchez, afirma que “el tractament no sols és molt senzill de realitzar, sinó que els resultats són espectaculars i, en general, no queda senyal de la intervenció, només un petit punt que cau amb el temps”.

El teu maquillatge Foxy Eyes

Malgrat explicar-te quines són les diferents alternatives, la nostra recomanació és que comencis practicant aquesta tècnica de maquillatge. I és que, a mesura que practiques, veuràs que et dóna fantàstics resultats per si sola. A més, existeix un truc fàcil, ràpid i gratis per a emfatitzar l’efecte lífting: pentinar-te amb una cua alta i tirant elevarà les teves celles de manera natural.

Per a ajudar-te, al capdamunt d’aquestes línies pots veure un vídeo tutorial molt ben explicat de la marca Maybelline.hare

Per bellezactiva.com