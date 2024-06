Els bombers voluntaris de Coll de Nargó organitzen dissabte una jornada festiva

Jornada festiva organitzada pels bombers voluntaris de Coll de Nargó

Els bombers voluntaris de Coll de Nargó organitzen dissabte vinent, 29 de juny, una jornada festiva per a donar a conèixer la seva tasca i captar voluntaris per al parc. La celebració, que 25 anys enrere era un acte més de la festa major del poble, s’ha volgut recuperar per a tornar a apropar a la població la feina que fan a la zona i animar les persones interessades a formar part del col·lectiu.

La festa començarà a les 12 del migdia amb una demostració d’excarceració, una de les actuacions habituals dels Bombers. Més tard, a la una, hi haurà un vermut popular. A la tarda, està prevista una gimcana infantil (18 h) i una altra d’adults en parella (20.30 h). A partir de les 8 del vespre, s’oferirà una botifarrada, mentre que per a la mitjanit s’ha programat un concert del grup “Sense filtro”, amb vuit músics a l’escenari. Els tiquets per a l’àpat s’han de comprar al Bar La Societat o el Forn Tahussà.

Durant tota la jornada, que tindrà com a centre neuràlgic la plaça de l’Ajuntament, es posaran a la venda clauers solidaris de la Fundació Pau Costa sobre gestió de risc d’incendis amb pastures i de comercialització de productes de ramaderia extensiva i de quilòmetre 0. També es podran adquirir samarretes per a autogestionar les activitats i un got especial que es lliurarà amb totes les consumicions.

La proposta lúdica i festiva és oberta a tothom qui vulgui passar-s’ho bé. “La intenció és oferir un conjunt d’activitats per a tots els públics, alhora que fem una crida perquè la gent s’animi a formar part dels bombers voluntaris per a així garantir-ne el relleu generacional“, ha explicat el cap del Parc de Bombers Voluntaris de Coll de Nargó, Marc Nadal. “Cada vegada costa més que la gent s’impliqui i dels 25 bombers que hi havia, ara només en som 9”, ha especificat.