Moliné (PS) demana al Govern en quin punt es troba la implantació de la recepta electrònica

La consellera general socialdemòcrata, Laia Moliné (PS)
La consellera general socialdemòcrata, Laia Moliné, ha entrat una pregunta oral adreçada al Govern perquè expliqui quin és l’estat actual del projecte de recepta electrònica i quin calendari preveu per a posar-lo definitivament en funcionament. Segons recorda la consellera, el Govern va informar al Consell General el desembre de 2024 que “la recepta electrònica havia d’estar operativa durant el primer semestre de 2025. Aquest termini, però, ja s’ha superat sense que el sistema estigui encara en funcionament”. 

Davant d’aquesta situació, Moliné vol saber en quin punt exacte es troba el projecte i quins són els nous terminis previstos per a la seva implantació efectiva. La consellera socialdemòcrata ha remarcat la importància d’aquesta eina “per a avançar en la digitalització del sistema sanitari i facilitar tant la feina dels professionals com els tràmits dels pacients”.

