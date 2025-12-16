Andorra signa el Conveni del Consell d’Europa per a establir una Comissió Internacional de Reclamacions per Ucraïna

Andorra participa, aquests dilluns i dimarts, a la Conferència diplomàtica celebrada a la Haia per a l’adopció i l’obertura de la signatura del Conveni internacional per a l’establiment d’una Comissió Internacional de Reclamacions per a Ucraïna, del Consell d’Europa. En aquest context, l’ambaixador d’Andorra al Regne dels Països Baixos, Vicenç Mateu, ha signat el conveni en representació del Principat. La signatura s’inscriu en els esforços internacionals per a reforçar els instruments de rendició de comptes, justícia i reparació davant les conseqüències de l’agressió de la Federació Russa contra Ucraïna.
El mecanisme internacional de compensació es vertebra en diversos components, entre els quals destaca el Registre de Danys (del qual Andorra ja forma part des del 2023) i, ara, l’establiment de la Comissió Internacional de Reclamacions mitjançant el Conveni obert a signatura.
El Conveni crea un òrgan independent encarregat d’examinar, avaluar i resoldre reclamacions relatives a danys, pèrdues o perjudicis derivats dels actes il·lícits comesos a Ucraïna, i de determinar l’import de la possible indemnització en cada cas.
En la seva intervenció, l’ambaixador Mateu ha remarcat que la signatura del Conveni respon a un compromís amb la sobirania dels estats, el respecte del dret internacional i la protecció dels drets humans, i que el nou instrument constitueix una resposta concreta, justa i creïble per a reconèixer els danys i avançar cap a la reparació de les víctimes.
Andorra ha reiterat també la condemna de l’agressió militar a gran escala contra Ucraïna i la seva solidaritat amb el poble ucraïnès, tot fent una crida al cessament de l’agressió i respecte de les obligacions derivades del dret internacional, inclòs el dret internacional humanitari.