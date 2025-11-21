El projecte PYRÉPAT– Preservació i transmissió del patrimoni comú dels Pirineus rep una subvenció del programa POCTEFA

El Departament de Patrimoni Cultural participarà en el projecte conjunt amb la Seu d’Urgell, l’Alt Urgell i l’Ariège per a preservar i transmetre el patrimoni comú dels elements vinculats a la candidatura a patrimoni mundial: Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus. El Coprincipat d’Andorra Pirineus. Així s’ha formalitzat en un acte de presentació del projecte a la Seu d’Urgell.
La proposta transfronterera PYRÉPAT– Preservació i transmissió del patrimoni comú dels Pirineus ha rebut la resolució provisional de la concessió d’una subvenció FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) del programa POCTEFA (Programa de Cooperació Territorial Interreg VI-A Espanya – França – Andorra) 2021-2027 per a la seva realització.
L’objectiu principal de PYRÉPAT és preservar, posar en valor i transmetre el patrimoni cultural comú, reforçant la cooperació transfronterera i afavorint la creació de sinergies entre institucions i territoris units per una història i identitat compartides. El projecte PYRÉPAT reuneix la majoria de les institucions vinculades a la candidatura transnacional: el Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i el Conseil Départemental de l’Ariège.
Aquest projecte suposa un pas endavant en reforçar la col·laboració entre Andorra, Catalunya i França al tomb de la Candidatura transnacional, amb la voluntat d’enfortir la identitat cultural compartida entre Foix, la Seu d’Urgell i Andorra.