El nou procediment unificat de comerç permetrà reduir a 15 dies els terminis simplificats d’obertura i modificació dels comerços

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat que el nou procediment unificat i plenament telemàtic per a agilitzar els tràmits d’obertura i modificació de comerços es posarà en marxa el proper mes de setembre, gràcies a la bona col·laboració i al treball conjunt dut a terme amb els comuns. El nou sistema permetrà reduir de manera significativa els terminis per realitzar el procediment íntegre d’obertura o modificació d’un comerç, que es podrà realitzar en 15 dies. Aquest termini es podria allargar fins als dos mesos per a aquelles obertures més complexes que requereixen informes complementaris.
La ministra ho ha explicat en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols celebrada a Encamp, una trobada en què s’han pogut compartir els detalls del projecte amb les corporacions comunals i fer balanç de l’estat d’avançament dels treballs. La compareixença ha anat a càrrec de les cònsols majors d’Encamp, Laura Mas, i d’Ordino, Maria del Mar Coma, que han exercit de portaveus. Marsol ha valorat molt positivament el clima de cooperació amb els comuns, que ha fet possible avançar en el disseny d’aquest nou model.
Conxita Marsol ha destacat que el nou sistema respon a una demanda reiterada del teixit econòmic del país i té com a objectiu simplificar i agilitzar els tràmits administratius vinculats al comerç, sense alterar en cap cas el marc competencial vigent. En aquest sentit, ha subratllat que el projecte preserva plenament el paper dels comuns, que continuaran exercint les seves competències amb una autorització prèvia i vinculant, tal com estableix la legislació.
El nou procediment es fonamenta en un circuit administratiu únic, amb una tramitació conjunta i simultània entre el Govern i el comú, i es canalitzarà íntegrament a través de la plataforma telemàtica del Govern, amb un únic punt d’entrada per a la ciutadania i les empreses. El sistema s’estructura en dues fases connectades: una primera de reserva de nom comercial, i una segona corresponent a l’obertura o modificació del comerç, amb dades vinculants des del primer moment.
Abans d’iniciar el tràmit, el nou entorn digital posarà a disposició de les persones interessades diversos mitjans de recerca prèvia, que permetran verificar la disponibilitat del nom comercial i l’activitat econòmica a desenvolupar. Així mateix, la persona interessada podrà consultar prèviament al Comú la correcció de l’adreça i dels usos urbanísticament autoritzables. Aquesta nova manera de treballar ha de permetre reduir duplicitats i contradiccions en l’expedient, un dels principals factors que fins ara alentien la tramitació.
La ministra ha remarcat que el fet de fixar des de l’inici les dades clau del projecte comercial aportarà més seguretat jurídica, millorarà la traçabilitat dels expedients i facilitarà una coordinació més eficient entre les administracions implicades, alhora que suposarà un important estalvi de temps tant per a la ciutadania com per als serveis públics.