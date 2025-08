El valor de l’amistat

Roser Rodríguez Jerez

L’amistat és un dels sentiments més complexos i profunds que hi ha, igual que la família, l’amor o l’odi. Tot i això, moltes vegades les persones no saben com mantenir-se en contacte amb els seus amics i familiars. Els temps han canviat, les coses són molt més complicades avui dia i potser no et resulti fàcil mantenir les amistats que tens.

Cada vegada estem vivint en un món més gran i la gent passa molt de temps entre la tecnologia, xarxes socials i altres qüestions electròniques i això pot fer que dediquem menys temps a les relacions socials i mantenir les amistats. O, al contrari, trobar virtualment una gran varietat i tipologia d’amistats.

El que és cert és que hi ha molts aspectes a la vida que necessiten del nostre esforç i atenció, incloent el manteniment de les amistats. Un veritable amic no et jutja, fins i tot, si fas alguna cosa malament i, a més a més, en els moments difícils, et donaran el seu suport i comprensió. Aprèn com comunicar-te millor, demostrar empatia, resoldre conflictes i dedica temps de qualitat als teus amics per a construir relacions duradores i significatives.

El respecte és el fonament de tota mena de relació, ja sigui al món empresarial o l’àrea social. El respecte serveix com a barrera entre les persones que permet el diàleg civilitzat entre els membres i, a més, té els mateixos valors morals per a cadascuna de les parts.

L’amistat es construeix sobre la base del respecte mutu. Si una amistat, per molt que sigui carismàtica o lluminosa, només t’aporta dolor, inquietud, desassossec i sensació de quedar-te sense energia, potser és el moment d’analitzar si has de continuar-la, tancar-la o posposar-la.

Per a ser capaç de mantenir una bona relació amb algú necessites estar disposat a mostrar els teus límits. Fer coses per a mantenir el contacte amb els teus amics no és quelcom car ni que s’hagi de comprar, es pot fer amb petits detalls que la majoria depenen de nosaltres.

No ho oblidis, una veritable amistat és fonamental a la vida, fomenta les teves amistats.