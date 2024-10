El Tribunal Constitucional rebutja el recurs de Dolsa i dona per bones les eleccions comunals a Ordino

Enric Dolsa -a l’esquerra- just abans de dipositar el seu vot (AndorraDifusió)

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs del conseller de la minoria a Ordino, Enric Dolsa. Un recurs presentat per presumptes irregularitats en les darreres eleccions comunals a la parròquia. L’Alt tribunal considera que en cap cas no s’ha vulnerat el dret al sufragi, com al·legava el polític. Enric Dolsa argumentava que no s’havia garantit la inviolabilitat de tots i cadascun dels vots judicials i emesos per correu.

Amb aquesta sentència del Constitucional, el conseller comunal de la minoria comunal al Comú d’Ordino encara podria portar la denúncia al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), a Estrasburg.