Copa del Rei: L’Andorra visita dijous el camp del Don Benito

Ferran Costa, tècnic de l’FC Andorra (AndorraDifusió)

El Futbol Club Andorra viatja aquest dimecres a Badajoz per a disputar dijous la primera eliminatòria de la Copa del Rei al camp del Don Benito, de la Segona Federació. El tècnic, Ferran Costa, dona la màxima importància al partit i creu que els tricolors hauran de mostrar la millor versió per a passar ronda. Tot i la proximitat entre el duel de dijous i el següent compromís de lliga, diumenge a Ourense, ha avançat que no es veuran dues alineacions gaire diferents.

Costa també veu l’equip amb ganes de rebel·lar-se després dels últims dos empats al Nacional: “La tarda de diumenge va ser fotuda i dilluns va ser un dia de molta feina. Al final, hem de tenir aquesta energia i aquestes ganes de reptar-nos i de prendre’ns les coses com un repte. Si hem arribat fins aquí no és perquè ens quedem aturats quan ens toquen la cara”, assenyala Ferran Costa, entrenador de l’FC Andorra.