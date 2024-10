La Policia recorda que els equipaments especials són obligatoris de l’1 de novembre al 15 de maig a tota la xarxa viària

Imatges: Policia d’Andorra

La Policia recorda que els equipaments especials són obligatoris de l’1 de novembre al 15 de maig. Els vehicles han d’estar preparats, sigui amb rodes de neu o bé portant al seu interior cadenes o accessoris similars per si són necessaris en cas de neu o gel a la carretera. El Cos remarca que, encara que la carretera estigui neta de neu o gel, els conductors estan obligats a dur els equipaments en aquest període. Per aquest motiu, si el vehicle no porta pneumàtics de neu, ha de disposar de cadenes.

Els pneumàtics han de ser d’hivern o amb etiquetatge M+S, que són els adequats perquè milloren la tracció i la frenada. És fonamental equipar les quatre rodes per a mantenir un bon nivell d’adhesió. És igual d’important revisar-ne el nivell de desgast per a no perdre adherència. En aquest sentit, es recomana que la profunditat del dibuix de la roda no sigui inferior a 3 mm. També cal tenir en compte l’any de fabricació. L’ideal és que no tinguin més de cinc anys.

Quant a les cadenes o accessoris similars, cal que estiguin homologats i siguin els adequats perquè hi ha diverses talles en funció de les mides de les llantes i els pneumàtics. S’aconsella provar-les abans de circular.

La Policia incideix en la importància d’equipar els vehicles amb antelació per a evitar accidents i altres incidències a la xarxa viària.

Finalment, la Policia també destaca que a partir de la fase groga està prohibit circular amb motocicleta, ciclomotor i vehicles de mobilitat personal (VMP). En fase vermella tots els vehicles estan obligats a circular amb cadenes encara que disposin de rodes de contacte.

Més informació a l’article 72 del Codi de la Circulació, al Reglament de les fases i colors de la neu i a www.mobilitat.ad.