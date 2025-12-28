El Tarter: Incendi en un edifici, aquesta matinada

Un foc declarat aquesta matinada en un edifici d’El Tarter ha obligat a activar un ampli dispositiu dels Bombers i a desallotjar preventivament els veïns del bloc afectat. El foc s’ha originat en una xemeneia d’un habitatge de la urbanització Sant Pere del Tarter i posteriorment s’ha estès a la teulada. Ho publica aquest diumenge RTVA.
Per precaució, tots els residents han hagut d’abandonar l’edifici en primera instància, tot i que cap a la una de la matinada, un cop l’incendi ja estava controlat, la majoria han pogut tornar als seus domicilis. Només els tres ocupants del pis on s’ha iniciat el foc han estat reallotjats en un hotel.
Tal com apunta RTVA, en les tasques d’extinció hi han participat sis dotacions dels Bombers: dues del parc del Pas de la Casa, una de Canillo i tres de Santa Coloma, amb un total de dotze efectius. Els treballs s’han allargat fins a les cinc de la matinada.
Segons han informat fonts del Cos de Bombers, no s’han registrat ferits i només s’han de lamentar danys materials.