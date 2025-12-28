Primera jornada al Tour d’Ski amb Gina del Rio a les portes d’entrar en les finals i Irineu Esteve amb +21 segons

El Tour d’Ski ha començat aquest diumenge a Toblach-Dobbiaco (Itàlia) amb l’sprint en lliure. Els esquiadors de fons, Irineu Esteve i Gina del Rio s’han quedat fora del top30 de les classificatòries, amb la qual cosa no han pogut accedir a les finals. Del Rio ha acabat a les portes, 31a a 0.22 d’entrar, mentre que Esteve s’ha deixat 21 segons, a uns 16 de la classificació.
Així, aquest diumenge s’ha disputat a l’estadi de nòrdic de Toblach la prova sprint en lliure que obria el Tour d’Ski, la prova central del circuit de la Copa del Món d’esquí de fons. En homes, Irineu Esteve ha acabat 116è, classificació que entra dins del normal en ell, en no ser un especialista en la prova sprint. L’andorrà ha acabat a +21.83 respecte al més ràpid, i a 16 segons dels 30, amb un crono final de 2.48.98.
Pel que fa a Gina del Rio, l’andorrana, que aspirava a estar entre les 30, ha finalitzat 31a a només 0,22 de la 30 posició. Amb un crono de 2.55.64, a +8.06 respecte al millor registre, l’andorrana ha estat al límit d’entrar entre les 30, però la francesa Margot Tirloy, que sortia amb el dorsal 75, s’ha fet amb aquesta 30a plaça i ha relegat Del Rio a la 31a.
Dilluns, els 10km individuals en clàssic
El Tour d’Ski continua aquest dilluns, 29 de desembre, amb els 10km individuals en clàssic, prova que començarà a les 11:45h en el cas de la cursa masculina amb Irineu Esteve, i a les 14:45h la femenina, amb Gina del Rio.
Irineu Esteve, esquiador de fons: “Sabíem que no arribàvem amb tota la forma possible al Tour. Volíem anar de menys a més. Hem començat amb l’sprint, que és la cursa que ens va pitjor amb molta diferència, crec que estem dos segons per darrera d’on hauríem d’estar si estiguéssim bastant bé, però demà -dilluns- comença per a mi el Tour, amb una 10km en clàssic en distance, que és el que ens podem defensar bastant bé. Veure’m on podem estar i intentarem lluitar per a estar davant”.
Gina del Rio, esquiadora de fons: “Avui hi ha coses positives i negatives. Fa una mica de ràbia quedar-se a les portes, perquè la 31 sempre és estar a punt d’entrar, però no, i bé, és veritat que no he tingut les millors sensacions, no ha sigut el millor dia, m’he trobat una mica cansada, però és difícil mantenir el millor punt de forma durant tota la temporada. Tampoc ha sigut dolenta del tot, tenim coses a millorar, la preparació per a arribar en forma als objectius, i crec que no ha sigut una cursa tan dolenta, simplement que la qualificació tampoc és un dels meus punts forts, jo crec que soc més forta a les fases finals, i si hagués pogut entrar estic segura que hagués pogut donar una mica més de mi. Sempre fa ràbia quedar-se allà”.
Xabier del Val, responsable de l’equip nacional de fons: “La Gina acaba a molt poc d’entrar, és una cursa una mica per sota del seu nivell. No sabem si ha estat un tema físic, si és fatiga d’aquests dies d’entrenament a casa, però hem de mirar cap endavant, perquè per un segon més ràpid hagués fet una cursa a un nivell més real, molt correcte, al seu nivell. Estem a un segon i ens hem de concentrar ara en les següents curses. Ara tenim una 10km en clàssic demà -dilluns- i els 5km del dimecres i l’objectiu ara és superar això, mirar endavant i ser el millor possible dilluns i dimecres”.