Desactivat l’INUNCAT per la llevantada i es manté la prealerta pel risc d’allaus al Pirineu Oriental

Després de tres dies de llevantada, aquest matí de diumenge Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l’Alerta del pla INUNCAT per la finalització dels avisos de fort onatge, intensitat i acumulació de pluja. Tot i així, el pla es manté en prealerta per a fer seguiment dels cabals dels rius que encara es troben per sobre de l’habitual a la zona de Girona.
A més, per a aquest diumenge segueix el perill d’allaus FORT en alguns punts del Pirineu oriental, per la qual cosa es manté en prealerta el pla Allaucat i es demana evitar les activitats de muntanya fora de les pistes i zones controlades. El perill és FORT (4 en una escala de 5) al Ter-Freser i a la meitat oriental del Vessant Nord del Cadí-Moixeró, del Prepirineu i del Perafita-Puigpedrós.
Avui diumenge encara hi pot haver precipitacions a les comarques del litoral i prelitoral, però sense avisos d’intensitat de pluja. Els avisos per fort onatge i neu també han finalitzat la passada matinada.
Després de tres dies amb molta pluja, el terreny està molt humit i pot haver-hi despreniments, caigudes d’arbres i mobiliari urbà, també a les zones de costa pels efectes del fort onatge. Per això es demana molta precaució. A banda, si s’han de fer desplaçaments al medi natural, cal anar ben equipat i informar-se abans de la situació a la zona.
Pel que fa als cabals dels rius, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha informat aquest matí que els cabals es van normalitzant tot i que a les comarques de Girona i Osona es troben per sobre l’habitual. Es recomana precaució i no acostar-se a les lleres ni creuar punts baixos. El riu Ter a Sant Joan de les Abadesses encara es troba en nivell alt, així com també el Ter a Masies de Roda.
A banda, ahir dissabte a la nit es va començar a desembassar aigua als pantans de Susqueda i Pasteral. S’està fent de manera gradual i sense previsió de finalització i l’afectació serà nul·la o moderada. Protecció Civil ja va avisar als municipis aigües avall de la recomanació de no apropar-se a la llera.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) en aquest episodi s’han acumulat fins a 215.9 litres a Cantonigros (Osona); 201.5 a Molló (Ripollès) i 194.6 a Puig Sesolles (Vallès Oriental).
En aquest episodi, que va començar el dia de Nadal i s’ha allargat fins avui diumenge, el telèfon d’emergències 112 ha rebut més d’un miler de trucades (1.098) per a 735 expedients. Les comarques amb més trucades han estat el Barcelonès (200) seguit del Maresme (95) i Gironès (78).
Els Bombers de la Generalitat han rebut, des de les 20.00 hores d’ahir, 27 de desembre i fins a les 10 d’aquest matí de diumenge, 50 avisos directament relacionats amb la situació meteorològica. Cap dels incidents ha estat greu i no s’han produït danys personals. S’ha tractat d’avisos per a retirar arbres o branques caiguts a la via pública, avisos per esllavissades a carreteres, i inundacions d’aigua en edificis (baixos i terrasses, principalment), entre d’altres.
En total, des de l’inici de l’episodi, els Bombers de la Generalitat han rebut 561 avisos.
Per Regions d’Emergències (RE), els avisos s’han produït a:
·RE Centre, 1
·RE Girona, 5
·RE Lleida, 2
·RE Metropolitana Nord, 17
·RE Metropolitana Sud, 6
·RE Tarragona, 15
·RE Terres de l’Ebre, 4
Malgrat la millora de les condicions meteorològiques, avui diumenge, els Bombers de la Generalitat continuen molt amatents a l’evolució del risc d’allaus. Així, avui també han reforçat la unitat GRAE, la qual avui ha activat més personal de la unitat de Muntanya, que realitzarà rutes preventives de reconeixement del territori i seguiment del risc d’allaus a la Vall Fosca, la Cerdanya, i el Ripollès, entre altres zones.
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que, en aquests moments, hi ha les següents afectacions per meteorologia adversa:
- Tallada la BV-4024 al Coll de Pal per vent i neu
- Cadenes a la BV-4031 al Coll de la Creueta
- Cadenes en una pista asfaltada entre la C-13 i Port Ainé
- 1 carril tallat a la C-31B a Salou en sud per bassals d’aigua
- GIP-5129 tallada de Vilafant a Borrassà per inundacions
- La GI-400 està tallada a Alp en tots dos sentits per regulació de trànsit.
Es demana a tots els ciutadans que s’hagin de desplaçar a les zones de muntanya que portin el vehicle preparat amb cadenes, manta, dipòsit ple,…