FABV: Adrián Garrido, seleccionador femení i ara també masculí

Adrián Garrido entrenarà també al combinat nacional masculí (FAVB)

Adrián Garrido ja és el nou seleccionador andorrà masculí de voleibol. Així ho va notificar el president de la Federació Andorrana de Voleibol (FAVB), Xavier Folguera, en una reunió duta a terme la setmana passada amb els integrants de la selecció i que avui dijous s’ha fet oficial. Garrido era ja el seleccionador femení en una tasca que, a partir d’ara, també compaginarà amb la de seleccionador masculí fins als Jocs dels Petits Estats, quan l’estructura tècnica de la FAVB es modificarà.

“Em van oferir la selecció masculina i doblaré amb les dues seleccions; amb la selecció femenina estem treballant des de fa un any i amb el masculí l’equip està rodat i cal sumar algunes peces de jugadors que estan fora”, ha assegurat Garrido. A Andorra des de 1991, Garrido havia estat jugador de la selecció argentina juvenil, per a després fer el salt a Europa en clubs com el Barça, Andorra, Gijón o Almeria.

“El José ens ha demanat fer un pas al costat i no el volem perdre, però per un tema personal ens ha demanat fer aquest pas; l’opció més bona que hem trobat és que l’Adrián es faci càrrec de les dues seleccions”, ha explicat el president, Xavier Folguera, que ha destacat que “estem treballant amb la base per a tenir seleccions de futur”.