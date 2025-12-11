El Servei Municipal d’Esports de la Seu presenta una Sant Silvestre més lúdica i popular que mai

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Bàrbara Romeu, acompanyada del tècnic d’esports Sergi Teba, ha presentat aquest dimecres la dissetena edició de la Cursa Sant Silvestre-Memorial Marc Peña Turet que se celebrarà el 31 de desembre. La regidora ha destacat que “la Sant Silvestre és un punt de trobada per a tota la ciutadania i, sobretot, per a aquelles persones que estimen l’activitat física i volen acabar l’any carregades d’energia positiva”.
Bàrbara Romeu ha volgut també “expressar el meu agraïment més sincer a totes les persones i entitats que ho fan possible, especialment a les persones col·laboradores que, amb la seva dedicació i compromís, fan que aquesta cursa sigui un esdeveniment segur i ben organitzat”
Recorregut i horaris
El tècnic d’esports Sergi Teba ha explicat que el recorregut mantindrà l’estructura de les dues darreres edicions, amb inici a la Plaça dels Oms i final al carrer Regència d’Urgell, passant pel carrer Sant Domènec, Camí Ral de Cerdanya, rotonda de Bombers, Circumval·lació, camí de la Palanca, passeig Joan Brudieu, Lluís de Sabater, carrer Major, placeta de Sant Miquel, carrer Canonges, portal d’Andorra, carrer Major, Fra Andreu Capella, passeig Joan Brudieu i carrer de Sant Ot.
L’hora de sortida es manté a les 17:00 hores del dimecres, 31 de desembre.
Inscripcions i recollida de dorsals
Com és tradicional, les inscripcions són gratuïtes que ja es poden fer a través del formulari que es pot trobar a la pàgina web de la prova (www.santsilvestrelaseu.com). Les inscripcions es mantindran obertes fins al mateix dia de la prova, el dimecres, 31 de desembre, a les 13:00 hores.
Pel que fa a la recollida de dorsals, el Servei d’Esports ha establert diferents franges horàries per tal de donar les màximes facilitats a les persones inscrites. Els dorsals es podran recollir al Palau Municipal d’Esports els següents dies i hores:
- Diumenge 28: 10:00 a 14:00 hores.
- Dilluns 29: 16:00 a 21:00 hores.
- Dimarts 30: 16:00 a 21:00 hores.
- Dimecres 31: 10:00 a 14:00 hores.
En l’edició d’aquest any l’organització, en col·laboració de la Cooperativa Cadí, oferirà un obsequi sorpresa a les primeres 1.500 persones que recullin el seu dorsal.
La Sant Silvestre més festiva
Amb l’objectiu d’oferir una jornada esportiva i, alhora, lúdica i entretinguda, el Servei d’Esports i els botiguers i col·laboradors del carrer Regència d’Urgell han dissenyat un programa força complert per a acompanyar els participants abans i després de la cursa.
En aquest sentit, la festa començarà abans de la sortida a la Plaça dels Oms on hi haurà animació amb DJ i la novetat d’un escalfament dirigit per una entrenadora personal que servirà per a activar el cos i l’esperit, carregar les piles i evitar lesions durant la cursa que començarà a les 16:30 i a la que totes les persones participants hi són convidades.
La cursa es farà amb l’acompanyament de l’Associació Tambuka de la Seu, que faran tot el recorregut acompanyant als participants a ritme de batucada.
Per altra banda, després de la cursa, la festa continua al carrer Regència d’Urgell amb el repartiment de premis, animació amb DJs locals, batucada i precampanades.
El lliurament de premis als tres primers classificats i classificades de la prova es farà a les 17:45 hores. A continuació, i com a novetat festiva, enguany també hi haurà premis per a la persona participant més jove, la més gran, a la més elegant i a la disfressa més sorprenent.
Les precampanades, a les 18:30 hores, posaran la cloenda a l’edició 2025 de la Sant Silvestre.
Patrocinadors i col·laboradors
Els patrocinadors de la Cursa Sant Silvestre de la Seu d’Urgell són: Cooperativa Cadí, establiments del carrer Regència d’Urgell, Peusa, AS Fornesa, Gestoria Estañol, Taurus Group i Fustes Grau.
Com a col·laboradors: Torrons Vicens, Llet Nostra, Diables de l’Alt Urgell, Creu Roja, Neules Sant Tirs i Consell Esportiu de l’Alt Urgell, a més del personal de les Brigades i la Policia Municipal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.