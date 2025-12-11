Llum verda al Reglament de control de les mercaderies sensibles

Per tal de fer efectiu el desplegament de la Llei de control de les mercaderies sensibles amb la recent modificació per a aplicar el pla de xoc per lluitar contra el contraban de tabac al Pas de la Casa, el Govern ha aprovat el Reglament de control de les mercaderies sensibles. La recent modificació de la Llei té com a finalitat vetllar per la seguretat pública i lluitar contra tota mena de tràfics il·lícits i, per aquest motiu, introdueix noves mesures de control i noves obligacions per als operadors amb mercaderies sensibles. La Llei preveu la possibilitat d’establir determinades prohibicions reglamentàriament i de limitar-les geogràficament per motius d’ordre públic.
En particular, es despleguen les mesures relatives a la transparència en les operacions de venda de tabac, per això, es fixen noves obligacions relatives a la informació que els operadors han de detallar en els llibres registre, com és la marca de les mercaderies sensibles i la descripció de la mercaderia venuda, que també haurà d’aparèixer en les factures (o factures simplificades) de venda al detall. En aquest sentit, aquells establiments que venguin més de 600.000 unitats de cigarretes durant un mes o aquells que estiguin obligats a portar llibres registre (tots els negocis que tinguin operacions que no siguin comerç al detall), hauran de comunicar mensualment les dades de vendes de cigarretes, indicant la data, l’hora, el número de factura (o factura simplificada), la marca i descripció de la mercaderia, la quantitat, i també caldrà detallar l’NRT i nom del client en el cas que superin el llindar de 2.000 cigarretes en una venda. A més, els operadors que superin el llindar de 600.000 cigarretes també hauran de portar els llibres registre de factures emeses, factures rebudes i existències.
Una altra de les mesures és que s’estableixen limitacions horàries tant pel que fa al transport de mercaderies sensibles en territori andorrà com pel que fa al comerç al detall de tabac. En el cas del transport, els horaris es restringeixen entre les 06.00 h i les 20.00 h. Pel que fa als horaris del comerç al detall es limiten només al nucli urbà del Pas de la Casa. Aquests establiments poden vendre tabac entre les 07.00h i les 20.00h. Fora de l’horari establert o si es tracta d’un dia de tancament obligatori de comerços, queda prohibit efectuar operacions comercials al detall per a l’ús o el consum.
El Pas de la Casa manté una moratòria d’atorgament de noves llicències de venda de tabac. A més, el nou Reglament en regula l’atorgament a la resta del país amb limitacions per a obtenir noves llicències, i que només es podran obtenir per aquelles establiments on la venda de tabac sigui adequada amb l’oferta comercial.
Addicionalment, s’exigeix a tots els operadors de mercaderies sensibles que han de garantir la formació del seu personal i han de disposar de mecanismes per a garantir la correcta aplicació de la Llei.
El Reglament s’ha treballat amb la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac (UCAT) i s’ha compartit amb l’Associació de Fabricants de Productes de Tabac d’Andorra (AFPTA).