Les rebaixes d’hivern començaran el 26 de desembre i les privades s’iniciaran el dia 19

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’estableixen les condicions de venda en rebaixes i el calendari per a la temporada d’hivern 2025-2026. Aquesta regulació respon a la voluntat de garantir la transparència, la qualitat i la protecció dels drets dels consumidors, així com de dotar el sector comercial d’una imatge de confiança.
Segons el Decret, el període de venda general en rebaixes s’iniciarà el 26 de desembre del 2025 i finalitzarà el 8 de març de 2026. Els comerços dedicats a la venda d’articles i material esportiu d’esports d’hivern (esquí) disposaran d’un període específic, que anirà del 6 de febrer al 19 d’abril de 2026.
A més, es regulen les rebaixes privades, que s’adrecen exclusivament als clients que formen part dels programes de fidelització dels comerços. Aquestes rebaixes privades es podran dur a terme entre el 19 i el 25 de desembre de 2025, i només podran ser comunicades directament als clients fidelitzats, sense publicitat general.
Els comerciants que decideixin fer rebaixes, tant generals com privades, hauran de respectar les condicions establertes en el Decret i la normativa vigent en matèria de comerç, garantint sempre la bona fe i la protecció dels drets dels consumidors.