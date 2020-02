El Comú d’Encamp ha acollit aquest dimarts la presentació de La Sportiva Andorra Skimo 2020, la travessa d’esquí de muntanya de llarga distància en format cursa que tindrà lloc els propers 22 i 23 de febrer.

Durant la presentació han intervingut el Conseller de Turisme del Comú d’Encamp, Nino Marot, el director de producte i nous projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, i per part de l’organització de la cursa, Gerard Riart, com a director, Joan Turné com a responsable de la cursa i Albert Pendon, brand manager del patrocinador principal.

El Conseller de Turisme del Comú, Nino Marot, ha explicat que, enguany com a Vila Europea de l’Esport, és un plaer poder acollir part de l’itinerari de l’Skimo 2020 en territori encampadà, i per tant, seguir col·laborant amb aquest tipus d’esdeveniments esportius.

Per la seva banda el director de producte i nous projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, ha explicat que esdeveniments d’aquestes característiques ajuden a Andorra a situar-se com un destí per a la pràctica de l’esquí de muntanya. També ha remarcat la importància a nivell de retorn econòmic que té per l’economia local i del país, i ha citat dades de l’estudi realitzat l’any anterior on el 54% dels participants eren estrangers, amb una estada mitjana de 2 nits i acompanyats per uns 3,6 persones de mitjana. Ha conclòs amb la idea que el paisatge i el mateix recorregut són dos dels elements més ben valorats pels participants.

Per part de l’organització han agraït la col·laboració de les diferents entitats i institucions que fan possible aquest esdeveniment i s’han centrat en explicar amb detall les característiques de les diferents modalitats de la cursa. El director de La Sportiva Skimo 2020, Gerard Riart, ha explicat que per l’skimo6, que té l’arribada a la zona de Grau Roig, Grandvalira, es preveuen uns 600 corredors, que s’afegiran als 220 de l’Skimo 10, i uns 130 per l’skimo4, que també surt el segon dia des de Grau Roig, i finalment uns 50 joves per l’skimo 2, i per tant, un total d’uns mil corredors més els corresponents acompanyants. Els participants provenen de 14 nacionalitats diferents, i tenint en compte que l’any anterior eren 8, ha celebrat que cada vegada es vagi internacionalitzant una mica més l’esdeveniment.