Baixa la quantitat de persones en recerca de feina a l’octubre

Les dades mensuals del Servei d’Ocupació, comptabilitzades l’últim dia del mes d’octubre de 2025 assenyalen que el nombre global de demandants en recerca de treball a final de mes és de 236 persones, amb una variació respecte al mes anterior del -5,2% (249 persones) i un 22,1% inferior al mateix mes de l’any anterior (303 persones).
Respecte al nombre de demandants en millora de feina a final de mes és de 213 (194 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del +9,8% i una variació del +1,4% respecte a l’octubre de l’any 2024 (210 persones).
El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 71. D’aquests, hi ha un demandant en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos. La variació respecte al mes anterior en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació és de -5 persones (75 persones el mes anterior) i pels demandants en situació de baixa mèdica la variació és positiva en una persona (cap demandant el mes anterior).
El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.812 (1.496 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del +21,1% i una variació del +16,1% respecte a l’octubre de l’any 2024 (1.561 ofertes de treball).
El nombre de persones beneficiàries de l’ajut econòmic per desocupació involuntària decretada per Govern és de 10, el que representa una variació del +11,1% respecte al mes anterior i una variació del -50,0% respecte a l’octubre de l’any passat (20 persones).
Aquest mes s’han fet 15 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i 14 mitjançant els programes de treball temporal.
Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 66 que van trobar feina pels seus propis mitjans.