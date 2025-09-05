El reforç del servei de bus destinat als estudiants de segona ensenyança, conegut com a Bus Lliure, passa a anomenar-se Bus Estudiant (BE)

Amb l’inici del curs escolar, i a partir del dimarts 9 de setembre, un any més el Govern posa en marxa el reforç del servei d’autobusos per a donar resposta a la demanda d’usuaris provinents dels centres de segona ensenyança, Batxillerat, Formació Professional i universitats. L’objectiu del servei és poder apropar els estudiants als diferents centres i donar serveis extres als habituals per a poder absorbir el creixement de la demanda a primeres hores del matí i de la tarda, amb l’entrada i sortida dels alumnes. El servei està dedicat exclusivament al col·lectiu d’escolars i es pot utilitzar de forma gratuïta amb la targeta habitual de bus o la targeta de bus jove.
El servei, anomenat a partir d’ara Bus Estudiant (BE) -el que fins ara s’ha denominat Bus Lliure-, canvia de nom amb la voluntat de diferenciar aquest servei de les línies regulars, ja que el BE té alguns recorreguts diferenciats de les línies regulars actuals. Per a seguir apropant al màxim possible l’alumnat als centres respectius, es mantenen els itineraris que ja feia el servei el curs passat com a Bus Lliure.
Per a poder conèixer els detalls, el Govern posa a disposició un díptic explicatiu del nou servei on es poden consultar el detall de les línies, horaris, recorreguts i trobar respostes de preguntes freqüents, a l’enllaç: https://www.govern.ad/ca/tematiques/accio-climatica/transports/linies-nacionals/bus-estudiants?p_l_back_url=%2Fca%2Fcerca%3Fq%3Dbus&p_l_back_url_title=Cerca.
El Bus Escolar, igual que el curs passat, està dividit en cinc corredors, el BE1 i BE2 que uneix Sant Julià de Lòria amb les parròquies centrals, el BE3 que uneix el Pas de la Casa, Canillo i Encamp amb els centres escolars, el BE4 que uneix Arinsal i la Massana amb els centres escolars i el BE5 que acompanya els estudiants que viuen a la Cortinada i Ordino fins als centres escolars. El rètol lluminós del vehicle indicarà el centre educatiu o el destí principal de la línia.
Cal recordar que aquest servei de reforç escolar dels busos no són línies específiques per a cada centre educatiu, sinó que apropen l’estudiant a l’escola. Per a cobrir aquesta necessitat, existeix el Transport Escolar que sí que és un servei exclusiu porta a porta.