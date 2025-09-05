Comunicat del COPSIA davant les informacions sobre protecció de dades als centres de psicologia

Arran de les informacions aparegudes recentment en relació amb l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) i dos centres de psicologia del país, el Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (COPSIA) vol manifestar el següent:

  • La responsabilitat en matèria de protecció de dades personals correspon a cada centre de psicologia i a cada professional que hi exerceix. Són aquests els que han de vetllar per l’adequada gestió i seguretat de la informació dels seus pacients, en compliment de la normativa vigent.
  • El Col·legi Oficial de Psicòlegs no té competències directes en la supervisió de la protecció de dades dels centres o dels professionals. La nostra institució té com a missió principal la representació de la professió, la defensa dels interessos dels psicòlegs col·legiats i la promoció de les bones pràctiques en l’exercici professional.
  • En qualsevol cas, reiterem, però, el nostre compromís amb la deontologia i la qualitat assistencial. 

El Col·legi fomenta la formació i la sensibilització dels professionals en totes aquelles matèries que afecten l’exercici responsable de la psicologia, incloent-hi la gestió adequada de les dades personals. 



Òscar Fernández
Degà del COPSIA

