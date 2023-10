El Quality Team torna a la Titan Desert d’Almeria

Ramon Aranda i Isabel Vicente finalitzant la Titan Desert de la Mancha (Ramon Aranda)

Dissabte, 7 d’octubre, se celebra una nova edició de la Titan Desert d’Almeria. Com no pot ser d’una altra manera, Ramon Aranda tornarà a ser a la línia de sortida fent duo mixt amb Isabel Vicente. Cal dir que Aranda, al finalitzar la Titan Desert del Marroc, el passat mes de maig, es va plantejar seriosament tornar a participar en la mítica carrera. Però, al juny, participant a la Ter Bike Experience, carrera en btt amb més de 200 km seguint el curs del riu des del seu naixement fins a la seva gola, va coincidir amb la triatleta Isabel Vicente. Van fer tota la cursa junts, amb molt bona sintonia, i allí van decidir córrer de nou una Titan Desert, fent equip duo mixt. Fa just uns 15 dies, van tornar a coincidir en la Titan de la Mancha, on van reafirmar el seu compromís amb l’equip Quality Team.

Ambdós han patit diferents entrebancs en la seva vida esportiva. Aranda, a part de dues trombosis, ha estat objecte d’un càncer de pròstata. Vicente, als 23 anys, li van haver d’extirpar un ronyó i mig. Els metges li van prohibir explícitament tornar a fer esport. Lluny d’ensorrar-se, ella, d’amagat, va continuar corrent i nedant. Al cap de 6 mesos i, contra tot pronòstic, va recuperar una part del ronyó que li quedava. Des de llavors, ha estat habitual en triatlons, travesses de natació i curses de btt extrem com la Titan Desert o la Iditarod Trail Invitational (ruta de supervivencia a Alaska), així com també pujar al mític Kilimanjaro en btt.

Els dos faran tàndem en la Titan per a demostrar que, amb ganes i esforç tot es pot aconseguir. “La vida dona molts entrebancs, però, aquests, ensenyen que ens hem d’aixecar i seguir endavant”, assenyalen els dos esportistes. Ramon i Isabel, afronten la Titan Desert d’Almeria amb moltes ganes i il·lusió.

Així doncs, Quality Team, del Grup Montaner, torna a tenir un equip duo mixt en la Titan Desert. La marca celebra enguany els 50 anys de la seva creació, i aposta pels valors de tots els seus integrants, cercant sempre les millors oportunitats per a cada aptitud.