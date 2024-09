El Punt Òmnia de la Seu arrenca els nous tallers de tardor sobre competències digitals amb 57 alumnes

Part del material que ha rebut el Punt Òmnia de la Seu (Aj. la Seu)

El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ha iniciat aquest dilluns els nous tallers de tardor dedicats a les competències digitals amb un total de 57 persones inscrites. Concretament els tallers que s’inicien aquesta setmana són: Mou-te pel mòbil (2 tallers diferents); Retoc d’imatges amb GIMP i IA; i Navega segur per la xarxa.

A més a més, aquest trimestre el Punt Òmnia també col·labora amb entitats i col·lectius de la Seu com són amb els joves de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), persones amb diversitat funcional del Centre Claror, un taller d’inserció amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb el Grup de Dones a través de l’Àrea Bàsica de Salut del Centre d’Atenció Primària (CAP) i amb els joves d’Itineraris Formatius Específics (IFE) de l’institut Joan Brudieu.

Val a dir que al llarg d’aquest trimestre un total de 75 persones faran ús d’aquest servei al municipi urgellenc que afavoreix la inclusió social a través de les tecnologies.

La tinent d’alcalde d’Acció Social de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, subratlla que el servei que ofereix el Punt Òmnia “va més enllà d’un aprenentatge en noves tecnologies. La seva és una tasca social; d’accessibilitat a la informació, de drets, d’oportunitats i llibertats. Per això, gràcies a projectes com el que ens ocupa, podem sentir que es treballa i vetlla per a la ciutadania”. Moreno afegeix al respecte que “és fascinant, a més a més, com aquest servei s’adapta a les necessitats dels usuaris i usuàries, oferint des de la proximitat eines per a l’autonomia i llibertat personal i social”. La regidora desitja un curs ple d’aprenentatges i connexions a totes les persones que el gaudiran i un gran reconeixement a la professional que dona vida al projecte.





Nou material

D’altra banda, el passat mes de juny la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, al qual pertany la Xarxa Òmnia, va dotar al projecte de 8 ordinadors portàtils, impressora/escàner de paper, impressora 3D, com també robots, un dron, ulleres de realitat virtual i 9 tauletes.



A més a més, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha renovat aquest estiu el mobiliari de l’espai, així com també ha dotat d’una nova instal·lació de llum per a millorar la il·luminació de l’espai i ha dotat de pantalles el servei per a complementar els portàtils rebuts, ja que la mida de les pantalles no eren massa òptimes pels diferents col·lectius i necessitats.



El Punt Òmnia també és un punt de suport per a la ciutadania que pugui necessitar ajuda i, per tant, ofereix unes hores d’accés lliure on poder rebre ajuda. Per a obtenir més informació sobre l’horari d’accés lliure es pot consultar al web: https://bloc.xarxa-omnia.org/laseu/.