S’inicien els tràmits per a definir l’entorn de protecció de la Casa de la Vall i de l’església de Sant Esteve

Al centre, la ministra Mònica Bonell, durant la roda de premsa (SFGA)

Amb l’objectiu d’assegurar la preservació del patrimoni cultural immoble del Principat i vetllar pel seu manteniment en un entorn adequat, el Govern ha aprovat l’edicte de definició de l’entorn de protecció de la Casa de la Vall i de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Es tracta del segon entorn de protecció que aprova el Govern en aquesta legislatura, després d’haver donat llum verda al referent a l’església de Sant Serni de Nagol.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat durant la presentació dels entorns que “respon al compromís del Govern amb la preservació del patrimoni cultural del país i, concretament l’elaboració d’aquells que s’inclouen en la candidatura de la UNESCO sobre la configuració del Coprincipat”. A més, Bonell ha recordat que la vigent llei del Patrimoni Cultural recull l’elaboració d’entorns de protecció sobre els Béns d’Interès Cultural (BIC) del país.

L’objectiu de l’aprovació dels entorns és garantir el manteniment de la Casa de la Vall i de l’església de Sant Esteve en un context ambiental adequat i evitar l’afectació dels valors estètics, històrics i culturals dels dos monuments, impedint que se n’alterin les perspectives, la contemplació o l’estudi. Per aquest motiu, s’ha inclòs dintre de l’entorn de protecció, una porció del nucli històric de la parròquia, amb les seves edificacions històriques, carrers i places, tots ells a les immediateses dels dos monuments esmentats.

Entrant al detall del document, tal com determina la modificació de la Llei del patrimoni cultural, s’han establert dues zones que regeixen l’entorn de protecció, una d’acompanyament i una altra de preventiva. En aquest sentit, s’ha determinat per a cadascun dels dos monuments la seva pròpia zona d’acompanyament (zona 1). Mentre que, per la proximitat geogràfica dels dos monuments i la seva ubicació dintre d’una mateixa trama urbana, s’ha plantejat la definició de la zona preventiva (zona 2) de forma conjunta, per tal de facilitar la comprensió i la gestió de la zonificació.

D’aquesta manera, respecte a les intervencions que es puguin dur sobre els béns situats en la zona 1, els criteris reverteixen la forma de prescripcions d’obligat compliment i el Comú ha d’adaptar el pla d’ordenació i urbanisme parroquial. Pel que fa a la zona 2, s’estableix un perímetre ajustat a les visuals sobre el monument.

A partir de la publicació al BOPA d’aquest edicte, s’obre un termini d’exposició pública per a la presentació de possibles al·legacions per part de la ciutadania al Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i, posteriorment, s’aprovarà el decret corresponent.





El valor patrimonial i històric dels monuments

La Casa de la Vall és un símbol de la sobirania popular del país en haver estat durant més de tres-cents anys la seu del Consell General. A més, l’edifici disposa d’un gran interès arquitectònic, ja que és l’únic exemple al país de casa senyorial construïda al segle XVI, i també posseeix diversos béns mobles i espais de gran valor, com ara les pintures murals que decoren la sala dels Passos Perduts i la sala del Consell General.

Per la seva banda, l’església de Sant Esteve, a banda de ser l’església parroquial d’Andorra la Vella, disposa d’un interès patrimonial, ja que s’hi poden contemplar tres estils arquitectònics d’èpoques diferents: el romànic, l’arquitectura d’època moderna i l’arquitectura del granit. A més, les restes romàniques, el campanar modern i alguns dels elements de la reforma de Puig i Cadafalch a mitjan segle XX han conservat l’aparença i queden integrats en l’edifici contemporani, amb un marcat caràcter eclèctic.