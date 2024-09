Andorra s’adhereix al Pacte per al Futur de les Nacions Unides

Xavier Espot durant la seva intervenció a la seu de l’ONU (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha intervingut aquest dilluns en la sessió plenària de la Cimera del Futur, que se celebra a Nova York en el marc de la setmana de treball de la 79a Assemblea General de les Nacions Unides. Aquest esdeveniment al més alt nivell ha estat convocat pel president de l’Assemblea, Philemon Yang, per a reforçar la cooperació internacional i accelerar els esforços per a complir els compromisos internacionals, adoptar mesures concretes per a fer front als nous reptes i aprofitar les noves oportunitats. Andorra s’ha adherit al document final “Un Pacte per al Futur” que recull el compromís d’adoptar mesures i cooperar per a abordar els reptes globals i construir un futur més just, sostenible i inclusiu.

Xavier Espot s’ha compromès davant dels mandataris mundials a avançar en els grans reptes del planeta com el desenvolupament sostenible, la lluita contra el canvi climàtic, la pau i la seguretat internacionals, la tecnologia i la innovació, la cooperació digital, la joventut i les generacions futures, i la transformació de la governança mundial. Tal com ha afirmat el cap de Govern, el multilateralisme és fonamental per a afrontar aquests reptes universals, adaptar els mecanismes de seguretat i lluitar contra les desigualtats per a construir un futur millor per a les noves generacions.

Espot s’ha referit al canvi climàtic com “la crisi més urgent del nostre temps, requerint acció immediata, cooperació incondicional i compromisos ferms. Les conseqüències són devastadores”, ha dit, i ha afegit que la transició cap a una economia verda “no és una opció, sinó una necessitat”.

També ha incidit en la necessitat de regular el desenvolupament tecnològic amb criteris ètics i inclusius per a assegurar que ningú quedi enrere en la revolució digital. En aquest sentit, ha explicat que Andorra ha adoptat un ambiciós Programa de Transformació Digital per a protegir els drets digitals dels ciutadans i ha posat en marxa un pla d’acció per a millorar el benestar digital dels infants i joves, destacant la importància de l’educació com una eina poderosa per a transformar el món.

El cap de Govern ha apel·lat a l’enfortiment del multilateralisme i a que els mecanismes de presa de decisions siguin més efectius. Tal com ha afirmat el cap de Govern “només el diàleg obert i la diplomàcia poden conduir a la pau”.





Aposta per la digitalització com un instrument de desenvolupament i de progrés

Prèviament a la sessió plenària, dilluns al matí, Espot ha participat en el diàleg interactiu sota el títol “Cap a un futur digital comú: reforçar la innovació inclusiva i la cooperació per a superar les bretxes digitals”. En la taula rodona, copresidida pel president d’Estònia, Alar Karis, i pel president de Maldives, Mohamed Muizzu, han participat una vintena de països com Albània, Brasil, Noruega, Grècia, Bulgària o Irlanda, entre d’altres.

En la intervenció a la taula rodona, el cap de Govern s’ha referit al canvi de paradigma en la manera de treballar i de viure provocat per la revolució digital, als riscos i les oportunitats d’aquesta transició i a la necessitat de treballar per a un futur digital universal i accessible. La digitalització, ha dit, ha de ser un instrument de progrés. Per aquest motiu, ha indicat, Andorra va organitzar la passada primavera el primer Fòrum digital iberoamericà, sota el títol “Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital. Infraestructures per a la connectivitat universal”, organitzat de forma conjunta amb la Secretaria General Iberoamericana, amb la voluntat de compartir experiències i coneixements, avançar en la connectivitat universal i contribuir a la implementació de l’Agenda Digital Global de les Nacions Unides i en seguiment del compromís que es va prendre durant la Cimera Iberoamericana d’Andorra el 2021.

El cap de Govern ha explicat que Andorra ha fet grans avenços en els darrers anys, especialment en termes de connectivitat de manera que, actualment, pràcticament la totalitat de les llars andorranes tenen accés a Internet. Una evolució tecnològica, ha dit, que s’ha liderat amb responsabilitat i en benefici de tota la ciutadania.

Tal com ha exposat Espot “la nostra experiència en el desenvolupament i la implementació de l’Estratègia Nacional per a la Transició Digital 2030 ens permet veure que les iniciatives digitals contribueixen clarament a millorar els processos educatius i garantir la igualtat d’oportunitats per a avançar cap al gènere igualtat, per a promoure el creixement econòmic, el treball digne i per a aconseguir la pau, la justícia i la consolidació de les institucions”.

Per la seva banda, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat en la trobada d’alt nivell sobre la inclusió de les dones en el futur de l’Afganistan, organitzada per Irlanda, Indonèsia, Suïssa i Qatar, en col·laboració amb el Fòrum de Dones sobre l’Afganistan.