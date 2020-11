El PS vol conèixer l’estat del desplegament dels reglaments de la Funció Pública

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha tramitat una demanda d’informació amb l’objectiu d’aclarir l’estat del desplegament reglamentari de la llei de la Funció Pública. La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha recordat que “fa més d’un any que la formació no té notícies dels treballs que s’estan duent a terme des del ministeri”, i per aquest motiu, s’ha cregut oportú, aprofitant la seva compareixença al Consell General del 30 de novembre, poder tenir abans tota la informació i conduir millor les seves preguntes i els seus dubtes cap a la ministra, Judith Pallarés.

La consellera general, Susanna Vela, aclareix que han demanat “tota la documentació relativa al pla estratègic de canvi de formació del personal pel que fa a l’adaptació a l’administració electrònica, i tot el que s’ha fet per definir tots els procediments implicats en la implantació del nou sistema de formació: és a dir treballs ja adjudicats, un a finals de l’any 2019 i l’altre al mes de juny“.

Des del Partit Socialdemòcrata també estan interessats a tenir les actes de les reunions celebrades amb el sindicat de l’administració general des del mes d’octubre passat fins avui, “per veure com s’estan negociant els reglaments de carrera professional horitzontal, l’avaluació de l’acompliment i de la funció pública“, explica Vela.

Per últim, des del PS demanen poder comptar amb les bases tècniques del darrer concurs públic que es va fer per contractar una empresa per tal d’adoptar les taules reproductives de l’administració, la revisió, valoració i classificació dels llocs de treball. En aquest sentit, Vela aclareix que “des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata entenem que encara no comptem amb els reglaments que haurien d’haver estat aprovats i publicats com el de la carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment i ja convoquem un concurs per les taules retributives i la classificació dels llocs de treball. Entenem que hi ha molta feina damunt de la taula i ens agradaria, abans que la ministra comparegués, comptar amb aquesta informació per conduir millor les nostres preguntes i els nostres dubtes“, assenyala Vela.