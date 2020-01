“La lluita contra el canvi climàtic és un dels grans reptes que tenim, no només com a país, sinó també internacionalment i amb el qual Andorra s’ha compromès. Aquest repte no es pot dur a terme si no es desplega legislativament i com cal aquest marc de lluita contra el canvi climàtic.”, explica el Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sanchez. Sánchez ha entrat una pregunta per conèixer quin és l’estat de redacció dels diferents reglaments que han de desplegar la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.

Des del PS recorden que la Llei d’impuls de de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) estableix que en el termini de dos anys el Govern ha d’efectuar el desplegament reglamentari de les disposicions de la mateixa llei -tenint en compte també els terminis específics, coincidents la majoria amb aquests dos anys.

A l’octubre d’aquest any s’acomplirà el termini establert per la llei per a la redacció d’aquests reglaments. “Encara no s’han disposat dels reglaments que regulen entre altres coses, les emissions de C02 i que traslladaria els objectius a la realitat. Sense aquests reglaments la llei no té gaire eficàcia”, ha lamentat Sánchez.

PS