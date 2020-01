La Ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i la directora de l’Agència de Qualitat d’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) han presentat aquest dijous al matí els resultats dels estudis d’inserció laboral dels titulats en ensenyament superior i formació professional al Principat. Un estudi que s’ha fet per segon cop i que en aquesta ocasió s’ha centrat en estudiants de les promocions 2014, 2015, 2017 i 2018.

La iniciativa, impulsada pel ministeri d’Educació i l’AQUA, recull les dades de la Universitat d’Andorra, el Centre de Formació Professional d’Andorra, el Lycée Comte de Foix i la Universitat Oberta La Salle. L’enquesta als estudiants l’ha realitzat el Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans.

Així, l’estudi ofereix dades sobre la qualitat de la inserció d’aquests joves en dues onades: just després d’haver acabat de cursar els seus estudis i uns anys després. D’aquesta manera, l’enquesta els pregunta si treballen, les condicions laborals, el procés per trobar feina, la mobilitat i continuació d’estudis, entre d’altres. Enguany hi ha participat 207 titulats d’Ensenyament Superior i 228 de Formació Professional.

Les dades obtingudes indiquen que la gran majoria dels titulats, el 90% en el cas dels d’Ensenyament Superior, treballen després d’acabar els seus estudis. En el cas dels de Formació Professional, la xifra es redueix, però perquè molts dels enquestats indiquen que no treballen però tampoc estan en recerca activa. A més, una dada destacable és l’adequació general dels estudis a les necessitats del mercat de treball andorrà, ja que la gran majoria repetirien estudis i centre d’estudis.

La ministra Vilarrubla ha destacat que els estudis “són molt positius”, però que tot i així “sempre es pot millorar i es tindran en compte per fer modificacions, si cal, en el futur”. La titular de la cartera també ha confirmat la continuïtat del projecte.