El PS vol conèixer la situació de l’impost i el registre sobre els habitatges buits

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sànchez, ha tramitat una pregunta escrita aquest dijous al matí amb l’objectiu de conèixer quina és la situació de l’Impost i el registre sobre els habitatges buits. Al text, Sánchez demana quines són les previsions respecte a la implantació, la inscripció i la recaptació tant del registre com de l’impost, així com quines són les dades respecte el nombre d’habitatges buits (segons la definició que estableix la llei) en territori nacional i si el Govern preveu un règim d’infraccions i sancions en el seu reglament.

Des del PS defensen que és bàsic i fonamental tenir les dades i, sobretot, poder-les oferir a la ciutadania, per començar a implementar solucions efectives que alleugin la greu problemàtica de l’habitatge.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata recorda que la Llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges crea l’impost sobre els habitatges buits. Aquest és un impost que, com s’explica a la llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, “exigeix l’Administració general, de naturalesa extra fiscal, i que vetlla per la funció social de la propietat i l’accés a un habitatge digne, tot respectant el dret a la propietat dels ciutadans”. El Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez, ha exposat que “el text requereix la inscripció dels habitatges buits en un Registre d’Habitatges Buits, i que aquest registre es regula reglamentàriament i que, fins a la data, no l’hem conegut”