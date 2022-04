El PS presenta el projecte “30 anys de Constitució: Mirant cap al futur”

El Partit Socialdemòcrata ha presentat aquest dijous el projecte “30 anys de Constitució: Mirant cap al futur”, una sèrie de debats i taules rodones que es realitzaran durant els propers mesos per diferents parròquies i que comptaran amb experts de diversos àmbits amb la finalitat de dialogar i analitzar si cal adaptar certs articles i títols de la Carta Magna andorrana als temps actuals.

El president i el primer secretari del PS, Pere López i Gerard Alís, han exposat l’objectiu del projecte i el format d’aquest, que estarà composat per una sessió inaugural i cinc ponències que es duran a terme durant aquest 2022. “La nostra voluntat és la de crear un espai de debat on tota la ciutadania que vulgui i estigui present a la sala hi pugui participar, sense distinció ideològica, i que compti amb una forta participació per tal de configurar el futur del nostre país”.

La primera trobada serà el proper 3 de maig a les 19.30 hores, al teatre comunal d’Andorra la Vella, i comptarà amb la ponència del Sr. Pere Vilanova, un dels pares de la Constitució andorrana, qui aportarà gràcies a la seva experiència sobre el treball d’elaboració del text i els seus aspectes fonamentals, entre altres. Per altra banda, a l’escenari l’acompanyarà la coordinadora de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra, Maria Nazzaro, qui exposarà la visió de la Carta Magna des d’una perspectiva de joventut, donant veu així a aquells joves que no van poder participar en la votació del referèndum constitucional l’any 1993.

La següent ponència serà en matèria d’habitatge, el 8 de juny al teatre de les Fontetes de la Massana amb la presència del Raonador del ciutadà, així com altres convidats que s’anunciaran en les properes setmanes, per analitzar si la principal preocupació de la ciutadania s’ha de classificar dins la Constitució com a un dret fonamental i no com a un d’econòmic, com està considerat actualment.

La voluntat és que la resta de debats girin al voltant de la transició ecològica i el futur i model econòmic, on es tractarà la millora de la protecció de l’entorn i com defensar el creixement sostenible; el sistema electoral i la nacionalitat, amb la voluntat de debatre sobre com facilitar una integració millor de la immigració i com anar cap a un sistema electoral més representatiu que fomenti la participació ciutadana; la necessitat d’un poder judicial independent i les recomanacions del GRECO vers la Constitució actual; i l’estructura institucional amb la voluntat d’analitzar els seus criteris de sostenibilitat i d’efectivitat.

Els convidats, així com les dates, els horaris i les ubicacions de cada taula rodona s’aniran informant a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials del Partit Socialdemòcrata.