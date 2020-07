El PS alerta que els diners “no són gratuïts” i que el Govern “està jugant amb una il·lusió òptica”

El Grup parlamentari socialdemòcrata s’ha reunit aquest dimarts al migdia amb el cap de Govern, Xavier Espot, qui ha presentat el document ‘Horitzó 23’. La primera conclusió a la que han arribat els socialdemòcrates és que es tracta d’un document “inconclús” i que cal “sortir d’aquesta il·lusió òptica, que es pot convertir en una trampa, un esquer, de pensar com si el diner fos gratuït com ens està abocant el Govern”, ha manifestat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, en sortir de la reunió.

Així, López, que ha assistit a la reunió acompanyat dels consellers generals Judith Salazar, Carles Sánchez i Roger Padreny, ha explicat que un document que pretén ser un full de ruta, un pla d’acció de govern, per a tota la legislatura cal que es complementi amb una projecció econòmica i que s’expliqui el consum de recursos públics del que requereix la pròpia crisi, com afecta a les recaptacions, amb quins recursos es volen tirar endavant les accions previstes i com es pagaran. “Els diners no són gratuïts”, ha manifestat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, afegint que “el Govern està jugant amb una il·lusió òptica” i “sembla que vulgui eludir aquest debat, deixant el document, al nostre entendre, inconclús”.

En aquest punt, els socialdemòcrates han emplaçat el Govern a fer-los arribar les projeccions financeres abans de la celebració del Debat d’Orientació Política. “És impossible pronunciar-nos sobre el conjunt d’aquesta legislatura si (…) no es posen els números damunt la taula i es fa una explicació al ciutadà de com es finança tot això”, ha exposat López, que entén que des del Govern s’està acabant d’ultimar aquestes projeccions financeres.

Finalment, López ha defensat que “és evident que s’han de fer coses, que cal prendre decisions i actuar, però el que no es pot fer és només explicar una cara de la moneda”. Així, el president del grup parlamentari socialdemòcrata ha valorat la feina realitzada per l’Executiu amb aquest document i ha vaticinat que “la tardor serà intensa” amb el debat de les diferents mesures i dels detalls pressupostaris.