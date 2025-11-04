Ronda de trobades de la CCIS amb les empreses per a apropar les implicacions del futur Acord d’associació amb la UE

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), conjuntament amb la Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea i amb l’assistència de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), inicia una ronda de trobades amb diferents sectors empresarials del país per a detallar les implicacions del futur acord d’associació de la Unió Europea.
Aquesta iniciativa neix després d’analitzar les conclusions de l’Enquesta de Conjuntura del segon semestre de 2024 on un 32,4% de les empreses enquestades van reconèixer que no tenien el coneixement necessari o que no disposaven de suficient informació per a valorar les conseqüències de l’acord.
La Cambra posa en marxa aquesta acció, que pren el relleu als dinars sectorials que ja estava organitzant l’entitat i, ara, ho fa amb la voluntat d’acostar-se sobretot a les empreses més petites per tal d’oferir-lis informació més precisa i pràctica en la seva activitat en concret sobre què suposaria l’entrada en vigor d’aquest acord.
La primera d’aquest seguit de trobades s’ha realitzat aquest dimarts amb l’AGIA on els professionals del sector immobiliari han pogut exposar els seus dubtes i inquietuds.
Una altra de les demandes manifestades per les empreses és l’organització de reunions amb experts independents. La Cambra activarà aquesta línia de treball a finals d’any.