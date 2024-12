El Principat ja té representació diplomàtica davant dels 27 estats de la Unió Europea

La bandera andorrana (SFGA)

El Govern ha aprovat el nomenament de Carles Jordana com a nou ambaixador no resident a Romania. Amb aquesta decisió, el Govern completa l’objectiu de tenir representació diplomàtica davant dels 27 estats membres que conformen la Unió Europea en aquest moment cabdal per a l’assoliment de l’Acord d’associació amb la UE. Aquesta decisió permet reforçar els llaços de cooperació amb aquest estat, així com també impulsar els interessos d’Andorra a l’exterior.

Actualment, Carles Jordana exerceix com a ambaixador no resident davant del Regne Unit i d’Irlanda. Com és habitual, i un cop aprovat el nomenament per part del Govern, el Ministeri d’Afers Exteriors procedirà a sol·licitar el plàcet per a l’ambaixador necessari per a acreditar-se oficialment.