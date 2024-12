Pallarés deixa la presidència d’Acció per a assumir la Secretaria General de l’IAD

Judith Pallarés serà la nova secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (SFGA)

La presidenta d’Acció, Judith Pallarés, ha anunciat que deixa la presidència del partit després d’haver estat designada com a Secretària General de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD). Aquesta nova responsabilitat suposa un reconeixement a la seva trajectòria i al seu compromís amb la igualtat i els drets de les dones, un dels eixos principals de la seva acció política.

Seguint el que estableixen els estatuts del partit, el fins ara vicepresident, Higini Martínez-Illescas, assumirà de manera transitòria la presidència d’Acció. Martínez-Illescas liderarà la formació fins que l’Executiva acordi una data per a convocar una assemblea general extraordinària en la qual s’escollirà la nova executiva del partit.

Des d’Acció, la direcció ha volgut agrair la tasca de Pallarés al capdavant del partit, on ha estat una figura clau en la consolidació d’Acció com a partit polític i en la defensa de projectes com l’Acord d’associació amb la Unió Europea.

Per la seva banda, Higini Martínez-Illescas ha expressat el seu compromís per a garantir la continuïtat del projecte.





Transició i assemblea per a una nova executiva

L’executiva del partit es reunirà passades les festes de Nadal per a establir el calendari i els terminis per a la convocatòria de l’assemblea general extraordinària. “Aquest serà un procés transparent, que reafirmarà el compromís d’Acció amb la seva base i amb els principis democràtics. Acció afronta aquesta nova etapa amb unitat, energia i determinació, mantenint els seus valors progressistes i el seu objectiu de continuar treballant pel progrés d’Andorra”, asseguren des del partit.