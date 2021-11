Horòscop de l’1 al 7 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Vés amb compte amb els mals entesos, mostra’t atent al que digui la teva parella per entendre bé el missatge i evitar confusions. Treball: si dones consells que després no ets capaç de posar en pràctica t’ho retrauran.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estàs vivint un idil·li? No pateixis pensant quant durarà, la por pot espatllar aquesta relació. Viu el present. Treball: la contradicció estarà en l’aire, pensaràs tot el contrari del que realment faràs després. Reflexiona.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Si tens les coses clares respecte a la teva relació, segueix el teu instint. Si sorgeixen dubtes, hauries de parlar-ho amb la teva parella. Treball: per fi li donaràs la volta a una situació que et porta de cap, podràs lliurar-te d’una pesada càrrega.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

No vulguis imposar la teva forma de sentir, no tothom estima de la mateixa forma i has d’acceptar que cadascú expressi els sentiments a la seva manera. Treball: perquè els projectes tirin endavant, entusiasma’t i projecta’t.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Com pots pensar que estàs sol i que ningú t’entén? Deixa d’ofuscar-te i mira bé al teu voltant. Treball: la confiança en els companys és bàsica perquè el bon ambient s’instal·li. Aquests dies posa tota la teva diplomàcia.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Setmana de reconciliació, si portaves dies amb una relació tibant a casa. Comparteix opinions, cedeix a la raó i mostra’t més comprensiu. Treball: si has de canviar d’activitat o desplaçar-te aquests dies, ajusta bé els horaris.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Si tens parella, vigila amb els plans d’última hora: una falta de previsió pot implicar-te una discussió. Treball: amb les presses i la tensió no podràs solucionar res correctament, o com a tu t’agrada. Afronta-ho.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Viure moments d’intensa passió i tendresa depèn de tu, perquè les demostracions afectives estaran molt presents. El millor regal serà de molt amor. Treball: aquesta setmana es dinamitza, la clau és compartir.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

La teva amistat serà de gran ajuda per fer feliç a algú que ho està passant malament. Treball: si t’has equivocat, disculpa’t, perquè així demostraràs que saps rectificar i assumir les teves errades. Aflora la teva personalitat i sigues equànime.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Has d’estar disposat a donar una mà als que en aquest moment estan buscant la teva complicitat. Fes-los sentir que no es troben sols. Treball: carregues amb tot tu sol perquè et creus imprescindible. Aprèn a delegar.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

En comptes de pensar a canviar de parella, valora la possibilitat de canviar d’actitud. Segurament és el que falla. Treball: estar pendent de moltes coses, no et convé, a més no podràs dedicar-te al que t’agrada. Rectifica.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Supera la por a l’abandó. Estàs projectant el fracàs i això acabarà, tard o d’hora, per passar-te factura. Treball: si estàs disposat a tirar endavant la teva tasca, ho aconseguiràs. No forcis massa les coses.