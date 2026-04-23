Èxit de sol·licituds en la 3a convocatòria d’ajuts al Tiquet Rural per al foment de l’activitat econòmica i ocupació a les zones rurals Leader

La tercera convocatòria d’ajuts al Tiquet Rural per al foment de l’activitat econòmica i l’ocupació a les zones rurals Leader ha estat tot un èxit, amb un total de 221 sol·licituds presentades. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat convoca per tercera vegada a Catalunya aquest ajut, que consisteix en un import a tant alçat per a fomentar la creació i el relleu d’empreses no agràries que generin activitat econòmica, amb actuacions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació.
Sol·licituds presentades per cada grup d’acció local Leader:
|Grup d’acció local LEADER
|Sol·licituds
|Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
|46
|Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya
|9
|Associació per a la Gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura
|18
|Consorci LEADER de Desenvolupament Rural del Camp
|29
|Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya
|21
|Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
|31
|Associació LEADER de Ponent
|11
|Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord
|14
|Consorci LEADER Pirineu Occidental
|15
|Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
|12
|Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
|15
|Total
|221
El 19 de març, el Departament va convocar els ajuts destinats a la implementació d’estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural, per l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de la intervenció 7119 del Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC) 2023-2027, corresponents a 2026, prèvia publicació de les bases reguladores el 19 de febrer. El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 20 d’abril.
L’objectiu principal d’aquests ajuts és la creació o l’adquisició de microempreses en traspàs dedicades a activitat econòmica no agrària, que fomentin el desenvolupament econòmic local, amb actuacions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació.
Els ajuts destinats a aquesta tercera convocatòria 2023-2027, per un import total de 3.000.000 euros, estan cofinançats en un 43% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
La dotació pressupostària és la següent:
|Grup d’acció local LEADER
|Dotació (euros)
|Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
|257.000,00
|Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya
|286.000,00
|Associació per a la Gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura
|263.000,00
|Consorci LEADER de Desenvolupament Rural del Camp
|291.000,00
|Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya
|219.000,00
|Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
|246.000,00
|Associació LEADER de Ponent
|277.000,00
|Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord
|265.000,00
|Consorci LEADER Pirineu Occidental
|323.000,00
|Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
|313.000,00
|Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
|260.000,00
|Total
|3.000.000,00
La Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament podrà modificar aquest desglossament en funció de la disponibilitat pressupostària final i les necessitats per a cada grup d’acció local, en el marc de la quantia total fixada establerta en el PEPAC 2023-2027 i en els convenis corresponents.
Per tercera vegada a Catalunya, es convoquen aquests ajuts a tant alçat, per un import màxim de 35.000 euros, que es concediran i pagaran abans d’iniciar l’activitat o paral·lelament al seu inici, i es controlaran els compromisos a posteriori.
Aquest ajut comporta una important simplificació documental per als sol·licitants d’ajut, i en la gestió del propi ajut, tot i que s’hauran d’acreditar els requisits establerts en les bases reguladores de l’ajut.
Aquests ajuts es gestionen mitjançant la metodologia Leader, i la gestió s’exerceix amb la col·laboració dels grups d’acció local seleccionats pel Departament per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader a les zones rurals de Catalunya.