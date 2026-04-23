Èxit de sol·licituds en la 3a convocatòria d’ajuts al Tiquet Rural per al foment de l’activitat econòmica i ocupació a les zones rurals Leader

In: Pirineu
Un municipi Rural al Pirineu català (Govern.cat)
La tercera convocatòria d’ajuts al Tiquet Rural per al foment de l’activitat econòmica i l’ocupació a les zones rurals Leader ha estat tot un èxit, amb un total de 221 sol·licituds presentades. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat convoca per tercera vegada a Catalunya aquest ajut, que consisteix en un import a tant alçat per a fomentar la creació i el relleu d’empreses no agràries que generin activitat econòmica, amb actuacions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació.

Sol·licituds presentades per cada grup d’acció local Leader:

Grup d’acció local LEADERSol·licituds
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central46
Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya9
Associació per a la Gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura18
Consorci LEADER de Desenvolupament Rural del Camp29
Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya21
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià31
Associació LEADER de Ponent11
Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord14
Consorci LEADER Pirineu Occidental15
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central12
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques15
Total221

El 19 de març, el Departament va convocar els ajuts destinats a la implementació d’estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural, per l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de la intervenció 7119 del Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC) 2023-2027, corresponents a 2026, prèvia publicació de les bases reguladores el 19 de febrer. El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 20 d’abril.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és la creació o l’adquisició de microempreses en traspàs dedicades a activitat econòmica no agrària, que fomentin el desenvolupament econòmic local, amb actuacions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació.

Els ajuts destinats a aquesta tercera convocatòria 2023-2027, per un import total de 3.000.000 euros, estan cofinançats en un 43% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).



La dotació pressupostària és la següent:

Grup d’acció local LEADERDotació (euros)
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central257.000,00
Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya286.000,00
Associació per a la Gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura263.000,00
Consorci LEADER de Desenvolupament Rural del Camp291.000,00
Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya219.000,00
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià246.000,00
Associació LEADER de Ponent277.000,00
Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord265.000,00
Consorci LEADER Pirineu Occidental323.000,00
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central313.000,00
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques260.000,00
Total3.000.000,00

La Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament podrà modificar aquest desglossament en funció de la disponibilitat pressupostària final i les necessitats per a cada grup d’acció local, en el marc de la quantia total fixada establerta en el PEPAC 2023-2027 i en els convenis corresponents.

Per tercera vegada a Catalunya, es convoquen aquests ajuts a tant alçat, per un import màxim de 35.000 euros, que es concediran i pagaran abans d’iniciar l’activitat o paral·lelament al seu inici, i es controlaran els compromisos a posteriori.

Aquest ajut comporta una important simplificació documental per als sol·licitants d’ajut, i en la gestió del propi ajut, tot i que s’hauran d’acreditar els requisits establerts en les bases reguladores de l’ajut.

Aquests ajuts es gestionen mitjançant la metodologia Leader, i la gestió s’exerceix amb la col·laboració dels grups d’acció local seleccionats pel Departament per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader a les zones rurals de Catalunya.

