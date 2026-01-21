El parc públic incorpora, a Arinsal, 70 nous pisos de lloguer assequible als quals es podrà optar durant el mes de febrer

El parc públic d’habitatges a preu assequible incorpora 70 nous pisos a Arinsal, situats als Blocs I i II del conjunt residencial Ribasol Ski-Park. D’aquests, 62 aniran destinats a lloguer assequible i 8 es reservaran per a situacions d’emergència residencial amb estades temporals. Així ho ha decidit el Consell de Ministres. Amb la posada en marxa d’aquests 62 pisos, el parc públic d’habitatge a preu assequible ja disposa d’un total de 150 immobles.
Aquelles famílies que vulguin optar a un dels 62 nous pisos del parc públic de lloguer situats a la carretera Comallempla, al poble d’Arinsal, podran fer-ho durant el mes de febrer. Tots els candidats hauran d’estar prèviament inscrits al Registre d’Habitatges de preu assequible.
El Bloc I està integrat per 32 habitatges dels quals 13 són habitatges tipus estudi, 12 tenen una habitació i 7 tenen dos habitacions. Mentre que el bloc II consta de 38 habitatges, dels quals 17 són habitatges tipus estudi, 2 tenen una habitació i 19 tenen dos habitacions.
Els habitatges també podran disposar de traster i/o plaça d’aparcament. Els habitatges tipus estudi tenen una superfície mitjana de 38 metres quadrats, els d’una habitació de 57 metres quadrats i els de dos de 78 metres quadrats. Es llogaran a 8,15 €/m2 i, per tant, a un preu mitjà de 470 €. Els preus oscil·laran, en funció de la superfície de cada habitatge, entre els 305,79 € i els 744,54 €. Cal recordar que totes les persones adjudicatàries pagaran en concepte de renda com a màxim el 30% dels seus ingressos.
L’accés, l’adjudicació i la gestió d’aquests pisos anirà a càrrec de l’Institut Nacional de l’Habitatge, tant els que es destinaran a lloguer assequible com els reservats per a situacions d’emergència residencial amb estades temporals. Per aquest motiu, els ministeris competents en habitatge i afers socials signaran un conveni amb INH per a formalitzar la gestió d’aquesta reserva.
Així doncs, fins a 62 famílies podran accedir pròximament a un dels habitatges de lloguer de preu assequible del parc públic que habilita el Govern, que se sumen a les 88 que habiten als pisos a Canillo, Encamp, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.
A més, aquest any 2026 s’incorporaran al parc públic els 14 pisos ubicats a Aixovall, 46 a Ordino i 44 l’edifici Borda Nova I d’Andorra la Vella. I, posteriorment, s’hi incorporaran els 34 ubicats a l’avinguda del Pessebre, d’Escaldes-Engordany; els 3 situats al carrer Doctor Palau de Sant Julià de Lòria; i els 30 ubicats al Cedre i els 42 a la Borda Nova II a Andorra la Vella.
A aquests pisos caldrà sumar els 54 habitatges de l’edifici Laurus, gestionats per la Fundació Privada Laurus. D’aquesta forma, es preveu que el parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible pugui comptar amb mig miler de pisos en els pròxims dos anys.