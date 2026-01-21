Andorra presenta la delegació més gran de la seva història en uns Jocs Olímpics d’hivern amb set esportistes

Andorra tindrà la delegació més gran en uns Jocs Olímpics d’hivern de la seva història. En total seran set esportistes que competiran a Milà-Cortina 2026, en una nova fita per a olimpisme andorrà. Així s’ha desprès de la roda de premsa posterior a la presentació de la roba esportiva oficial del Comitè Olimpic Andorrà (COA), duta a terme a la seu central d’Andbank.
“Estem molt orgullosos de poder dir que a Milà tindrem la representació andorrana més elevada en uns Jocs Olímpics d’hivern”, ha celebrat el president del COA, Xavier Espot Miró. En la mateixa línia, Maria Suárez, directora de banca país d’AndBank, ha remarcat “el compromís que mantenim amb l’esport andorrà i amb el Comitè Olímpic Andorrà; estem convençuts que aquests poden ser uns grans Jocs Olímpics”.
Si bé la llista definitiva de representants es farà oficial dilluns vinent, al vespre, el COA ja coneix que tindrà un total de set places arran de les reassignacions que s’han dut a terme en les darreres hores. Així doncs, d’aquestes set places, dues seran per esquí de fons –una masculina i una de femenina– i cinc per a esquí alpí –dues masculines i una femenina–.
Fins ara la delegació més àmplia s’enfilava fins als sis esportistes a Lillehammer 94, Vancouver 2010 i Sochi 2014. Per sota, amb cinc representants, queden els jocs d’Insbruck 76 (els primers amb esportistes tricolors), Albertville i Pyeongvhang.
En aquest context, ja s’han confirmat sis de les set places andorranes per als Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina 2026, amb Joan Verdú com a representant assegurat en esquí alpí masculí, mentre resta per decidir qui ocuparà la segona plaça masculina, que es determinarà a partir dels resultats de Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella en les pròximes proves. En categoria femenina d’esquí alpí, les places estan ocupades per Cande Moreno i Jordina Caminal, que amb les seves darreres actuacions han contribuït decisivament a assegurar també la presència de Carla Mijares. Pel que fa a l’esquí de fons, les dues places corresponen a Gina del Rio i Irineu Esteve, completant així una delegació històrica per a l’olimpisme andorrà.
Més enllà de les places, aquesta tarda de dimecres, també s’ha presentat la roba esportiva oficial que els esportistes faran servir durant els Jocs de Milà-Cortina 2026 i que llueixen el patrocini principal del COA, Andbank.
De fet, aquest mateix dijous, Maria Suárez, ha confirmat que l’entitat bancària referent al país i el COA mantindran el seu vincle històric més enllà dels Jocs de 2026 amb la renovació del patrocini que s’acabarà de tancar un cop concloguin aquests Jocs.