Jordi Puy serà el nou cap de gabinet del cap de Govern

El cap de Govern, Xavier Espot, ha comunicat aquest dimecres, al Consell de Ministres, el nomenament de qui serà el seu nou cap de gabinet. Jordi Puy Segura, actualment secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, rellevarà a partir de l’1 de febrer, Sílvia Calvó, que en les properes setmanes assumirà la direcció general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA).
Jordi Puy és des de 2023, amb l’inici de l’actual legislatura, el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge. La titular de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ja treballa, de fet, en la remodelació i reestructuració del seu ministeri que preveu fer pública la setmana vinent.
El nou cap de gabinet del cap de Govern va néixer el 1979 i és llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. A més, també és llicenciat en Ciències Ambientals (per la Universitat Autònoma de Barcelona) i en Periodisme (per la Universitat Pompeu Fabra).
La seva trajectòria professional es va iniciar en el camp de l’enginyeria ambiental i, posteriorment, entre 2004 i 2007 va treballar com a periodista en diferents mitjans de comunicació. Fins al 2010 va exercir d’advocat en un bufet especialitzat en dret administratiu i urbanisme, a Barcelona, data a partir de la qual va començar a desenvolupar funcions dins d’organismes públics d’Andorra.
Primerament, com a secretari de comissions del Consell General, i també com a secretari de la delegació del Consell General a l’OSCE. Uns anys després va assumir les funcions de secretari general adjunt del Consell General, fins al moment en què va ser nomenat per Conxita Marsol secretari general del Comú d’Andorra la Vella, càrrec exercit durant el mandat comunal 2016-2019. Abans d’incorporar-se al Govern, Puy ha codirigit l’empresa familiar, amb un negoci dedicat a l’agroturisme i l’hostaleria.