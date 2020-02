El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha registrat el 2019 un total de 560.723 visitants. La xifra representa un augment de l’1,6% respecte l’any anterior i trenca la tendència a la baixa produïda l’any 2018.

D’aquesta manera, el parc se situa per sobre del mig milió de visitants anuals per cinquè any, i es configura com un dels espais naturals protegits més representatius dels Pirineus.

Per sectors, els municipis d’Espot i la Vall de Boí són els que concentren el gruix principal de visitants (72%). La resta es reparteixen per altres zones del Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, i les comarques del Pallars Jussà, i la Val d’Aran. Destaquen els accessos de la Val d’Aran, amb un total de 64.489 persones, i la Vall Fosca, amb 28.623, com entrada sud del Parc Nacional.

El senderisme, en qualsevol de les seves vessants, (com ara travesses de l’estil de la Carros de Foc, o Camins Vius) i l’alpinisme, són les activitats principals, a més del gaudi del paisatge i del patrimoni cultural del territori.

Importància de l’educació ambiental i la formació

Durant l’any passat, els guies-interpretadors/es han acompanyat gairebé 2.000 persones en itineraris de natura i d’educació ambiental de descoberta del parc a través d’activitats amb particulars i escoles del territori. Més de 400 persones han participat també en cursos, jornades i conferències que s’han organitzat als centres d’informació.

Prenen molta importància les cases del parc com a centres de recepció, gestió de visites i educació ambiental: casa del Parc d’Espot (22.478 persones) i Boí (14.572 persones).

Així mateix, l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua, situat a la localitat de Llessui, que acull una exposició sobre la ramaderia als Pirineus, ha assolit les 5.106 visites.