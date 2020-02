El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat acaba de publicar l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de l’embassament de Rialb. El document ha de regular el desenvolupament urbà dels sis municipis de l’entorn del pantà, a cavall de l’Alt Urgell i la Noguera. Són Oliana, Peramola, Bassella, la Baronia de Rialb, Tiurana i Ponts.

Una de les conseqüències de la tramitació d’aquest pla és la suspensió, per al termini d’un any, de la tramitació de nous plans urbanístics, instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització en qualsevol dels sis ajuntaments implicats. També restaran aturats temporalment l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o bé enderrocament de construccions, juntament amb la instal·lació o ampliació d’activitats i d’altres actuacions municipals previstes en la legislació sectorial.

Tots aquests tràmits es podran reiniciar després d’aquests dotze mesos. Queden exempts d’aquesta moratòria els projectes que siguin compatibles amb el planejament vigent i amb el Pla Director Urbanístic en tràmit.

Dinamitzar la zona i prevenir incendis

En declaracions a RàdioSeu, el president del Consorci Segre Rialb, Antoni Reig, ha expressat que els municipis implicats esperen que el nou PDU “sigui un element de dinamització econòmica del territori”. Per Reig, el document hauria de potenciar sectors com ara el turisme, l’agricultura i la ramaderia, però considera que un dels reptes més importants que ha de resoldre és la prevenció d’incendis forestals, perquè “és el perill més gran” que té actualment la zona i es pot incrementar pel canvi climàtic. Pel que fa al desenvolupament turístic, el Consorci veu urgent desenvolupar la reivindicada làmina estable d’aigua, a prop d’Oliana, que ha de garantir la pràctica d’activitats aquàtiques al marge de quin sigui el cabal del pantà.

El Consorci recorda que massa sovint aquests plans directors tenen una funció “més de restringir” que d’afavorir el desenvolupament, sobretot en zones rurals. Per això, han reclamat que en aquest cas no sigui així i que realment ajudi a “potenciar i dinamitzar, perquè és el que fa falta per aturar la despoblació i que la gent jove es pugui guanyar la vida aquí”. Així, el document se centra més en recomanacions que en prohibicions, amb l’objectiu que hi hagi un creixement ordenat de l’activitat econòmica a la zona.

Termini d’al·legacions

El nou PDU de l’entorn de Rialb està ara exposat al públic durant un termini de 45 dies. En aquest període, tots els particulars, institucions o empreses que estiguin en contra d’algun punt del pla poden presentar les pertinents al·legacions al Departament de Territori i Sostenibilitat.