Les reaccions al triomf de Vicky Jiménez a l’Open d’Austràlia júnior no s’han fet esperar. El secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, ha remarcat que apostaran pel futur de Jiménez i hi dedicaran més recursos.

La victòria de Vicky Jiménez a Austràlia generarà canvis importants en la política de beques que s’havia portat al país fins ara. Per primera vegada, Andorra se situa a l’epicentre mundial del tennis, gràcies al triomf de la jove tennista al Grand Slam. Des del Govern destaquen que ja estaven orgullosos i satisfets del bagatge de Jiménez fins ara, però que la victòria ha servit per posar el colofó al gran torneig realitzat.

Malgrat estar inclosa en el programa de beques ARA, un dels neguits és que altres països, com pot ser Espanya, s’interessin a reclutar Vicky a les seves files. El secretari d’Estat d’Esports ha posat en relleu que dedicaran esforços per fer possible que la jove tennista segueixi representant el país.

La previsió és que la setmana vinent Ruiz es reuneixi amb el pare i entrenador, Joan Jiménez, per comentar aquesta possibilitat i analitzar el futur de la promesa més gran de la història del país.