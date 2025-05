El Pacte d’Estat amb la UE compartirà amb tots els consellers el reglament del referèndum per si hi volen fer aportacions

Reunió d’aquest dimecres del pacte d’Estat per a l’Acord d’associació (SFGA)

El Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea s’ha reunit aquesta tarda de dimecres en la reunió quinzenal per a fer seguiment de l’evolució del projecte de l’Acord. En la reunió, s’ha fet balanç de la compareixença d’aquest dilluns del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, a la Comissió Legislativa de Política Exterior. En el marc d’aquest anàlisi, s’ha valorat la demanda efectuada pel grup parlamentari de Concòrdia, de participar únicament en les discussions del Pacte d’Estat vinculades a la regulació de referèndum consultiu.

En aquest sentit, s’ha acordat que un cop es disposi d’un text del reglament estabilitzat i consensuat, es compartirà amb tots els consellers generals de l’arc parlamentari, tal com es va fer durant la Covid perquè els consellers hi puguin fer observacions. Riba ha assenyalat que “la iniciativa reglamentària és del Govern, i el Govern ha decidit que el text es posi en comú al Pacte d’Estat perquè són opinions plurals que ajudaran a tenir un millor text. I completarem l’exercici amb el conjunt de l’arc parlamentari”.

El Pacte també expressa de nou a totes aquelles formacions polítiques que no en formen part, que la porta segueix oberta perquè s’hi puguin incorporar, ara bé, per a participar en totes les discussions que s’hi tracten.

D’altra banda, en la reunió, el cap de Govern, Xavier Espot, ha informat sobre les trobades que va mantenir la setmana passada en el marc de la 6a cimera de la Comunitat Política Europea (CPE) que va tenir lloc a Albània i va reunir 47 caps d’Estat i de Govern i els màxims responsables de les principals institucions europees i internacionals.

També s’han analitzat les properes accions de comunicacions previstes per part de les formacions que conformen el Pacte d’Estat.

Finalment, s’han actualitzat els treballs de revisió jurídica de l’Acord que estan duent a terme els tècnics d’Andorra i de la Comissió Europea.