Es lliuren els guardons de la 17a edició del Premi Coca-Cola de relat breu d’Andorra

Entrega de guardons de la 17a edició del Premi Coca-Cola de relat breu d’Andorra (SFGA)

El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha presidit aquest dimecres a la tarda, a la sala d’actes del Centre de Formació Professional d’Aixovall, l’entrega de guardons de la 17a edició del Premi Coca-Cola de relat breu d’Andorra. El concurs està impulsat per l’empresa Coca-Cola European Partners i la distribuïdora andorrana DISAND i amb la col·laboració del Ministeri.

El concurs s’adreça a alumnes de 14 anys de tots els centres educatius del país que han d’escriure un relat en català, castellà o francès a partir d’un estímul creatiu que se’ls proposa. En la primera fase van participar-hi uns 800 alumnes de segon curs de Segona Ensenyança, o els equivalents segon d’ESO i 4ème. Els millors alumnes de cada classe van ser escollits per a passar a la fase final.

Un jurat de professors escull els finalistes i, després, un segon jurat, format per la filòloga i escriptora M. Teresa Cairat, l’escriptora i directora de la Fundació Ramon Llull, Teresa Colom, i l’escriptor i historiador Albert Villaró, han decidit els textos guanyadors entre els 218 alumnes classificats per a la fase final: 83 en llengua catalana, 88 en castellana i 47 en francesa. Els guanyadors han rebut com a obsequi una tauleta, els segons classificats, uns auriculars i els tercers, una càmera de fotos.

L’acte d’entrega ha inclòs tres actuacions musicals dels alumnes de l’escola de música de Jordi Barceló.

Els guanyadors en llengua catalana han estat, en el primer premi, l’alumna de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp, Laia Armengol; en el segon lloc, l’alumna de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma, Clara Ríos; i el tercer premi, l’alumna del Col·legi Sagrada Família d’Escaldes-Engordany, Berta Rubio.

En francès els alumnes premiats han estat Jeffren López, de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma en primer lloc, i, Céline Crichton i María Luana Barbosa, alumnes del Lycée Comte de Foix en el segon i tercer lloc respectivament.

Finalment, els guanyadors dels relats presentats en castellà han estat Ana Fernández, del Col·legi Sagrada Família d’Escaldes-Engordany; i Judith Flix i Abril Martínez, ambdues de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino.