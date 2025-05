El Racó de l’Anna, gran guanyador de la 16a Ruta de la Tapa de Sant Julià

Lliurament de premis de la 16a Ruta de la Tapa, a Sant Julià (Comú de Sant Julià de Lòria)

El Comú de Sant Julià de Lòria ha celebrat aquest dimecres l’entrega de premis de la 16a Ruta de la Tapa, que va tenir lloc la setmana passada, entre el 7 i el 10 de maig. Els guardons han estat atorgats als restaurants guanyadors segons les votacions del jurat professional, les creadores de contingut i el públic.

Pel que fa als premis del jurat, patrocinats per Àguila, el primer premi —un xec de 500 euros— ha estat per a El Racó de l’Anna. El segon premi, valorat en 400 euros, s’ha concedit a Casa Meva, mentre que el tercer premi, de 300 euros i patrocinat per Copitran, ha estat per al restaurant El Cantàbric A Taula. El jurat ha valorat l’elaboració de les tapes tenint en compte, entre altres aspectes, l’originalitat, l’ús de productes locals o l’adaptabilitat.

A més, KMK ha obsequiat els tres guanyadors seleccionats pel jurat amb diversos electrodomèstics: una air fryer per al primer classificat, una batedora de pastisseria per al segon i una font de xocolata per al tercer.

El premi a la millor tapa dolça, decidit també pel jurat, ha estat per a la Pastisseria El Cigne, que ha rebut un xec de 300 euros atorgat per Santamaria & Cosan. Aquesta ha estat la primera edició en què s’ha atorgat aquest guardó, incorporant una nova categoria a la competició.

Pel que fa al guardó de les creadores de contingut, han decidit premiar amb 300 euros —aportats per Construccions Pujal— l’Snack Bar Restaurant La Passa.

Finalment, el premi del públic, també valorat en 300 euros i patrocinat per Unida i Qualitat i Prevenció, ha estat per a El Ritualer.

L’acte s’ha clos amb l’entrega de diplomes als patrocinadors i col·laboradors del certamen.