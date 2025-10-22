“Per si un dia tornem”, de Maria Dueñas

Títol: Per si un dia tornem
Autora: Maria Dueñas
Traducció: Núria Parés Sellarès
Pàgines: 544
Editorial: Columna Cat
Sinopsi:
“Vaig fugir d’un crim involuntari. Vaig fugir dels homes que no em van voler. Vaig fugir d’una guerra. Aquesta és la meva història, entre Espanya i Orà, al costat del Mediterrani”.
Orà. Anys vint, segle XX. En aquesta ciutat africana d’origen àrab, amb influència espanyola i administració francesa, desembarca una jove amb el nom fals de Cecilia Belmonte. Aparentment, ha travessat el Mediterrani per a escapar de la misèria, com tants compatriotes. El seu motiu, però, és més tèrbol.
La urgència per sobreviure l’obliga a deixar-se la pell en plantacions i safaretjos, com a treballadora domèstica i operària de fàbrica sense descans. Fins que una matinada, a la tabaquera Bastos, participa en un delicte pel qual paga amb el seu consentiment a un home menyspreable. La seva enteresa serà el que l’alliberi i li aporti el coratge per a refer-se i emprendre un camí en ascens, ple de girs, triomfs i desafiaments, al llarg de tres dècades vibrants.
Aquesta és la història d’una dona que va viure l’auge colonial i el tràgic final de l’Algèria francesa. I, en paral·lel, les seves pàgines rescaten la memòria dels desconeguts pieds-noirs espanyols, que, arrossegats per l’emigració i l’exili, van formar part d’aquell món.
