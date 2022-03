Assetjament laboral i escolar (moobing i bullying)

Encara que l’objectiu buscat és diferent, el perfil de la part agressora és el mateix, algú covard, mandrós i manipulador. En el laboral es busca que la persona dimiteixi del seu lloc de treball o que no sigui tan productiva. Quan és per part del superior, és la por a la rivalitat i perdre el seu càrrec, quan és per la banda dels companys és per enveja, ambdós estan fent un ús instrumental de la conducta. Per contra, en l’escolar és voler maltractar a l’estudiant, es busca la seva anul·lació com ésser humà, en aquest segon cas s’està fent un ús funcional de la conducta. La part agressora està frustrada i busca algú inferior físicament a ella per desfogar-se, com he escrit més amunt, és algú covard.

La diferència entre les dues formes d’actuar és el resultat final, l’instrumental és una eina per aconseguir l’objectiu i els trastorns mentals apareguts són danys col·laterals, en canvi, el funcional, és fer servir la seva funció com a tal, assetjar per provocar lesions físiques o mentals. És una conducta voluntària i dirigida expressament per a aniquilar. Entès aixó, com podem enfrontar-nos als assetjadors? Doncs ho hem de fer assertivament, és l’única manera de fer-ho sense patir conseqüències legals, tant en la feina, com en l’escola.

Recordem que l’assetjador és manipulador i això significa que té influències en la direcció, sinó, no actuaria d’aquesta manera, és massa mandrós i covard. Estic parlant de conductes subjectives i conseqüentment, difícils de demostrar, ara, la situació canvia radicalment quan hi ha agressió física, aquí s’ha d’anar a la Policia a posar una denúncia, és una conducta objectiva i deixa marques físiques com a proves del delicte, s’ha de denunciar perquè si no es fa, és impossible aturar-ho, una vegada s’ha traspassat la barrera física significa que mentalment ens han desestabilitzat i malauradament, aquest estat emocional és un precipitant de l’abús dels medicaments psicotròpics i altres drogues, com el tabac, l’alcohol o les il·legals.

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri