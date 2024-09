El mal temps per a l’esquí fan tornar a Andorra l’equip de Joan Verdú

Joan Verdú augmentant la intensitat a Roundhill (FAE)

L’equip de Joan Verdú s’ha vist obligat a finalitzar abans de temps la seva estada a Nova Zelanda. L’esquiador andorrà va arribar el passat 14 d’agost i tenia previst tornar el 23 de setembre, però les previsions de temps, amb pluja i mal temps en general, han obligat a canviar el pla i tornar per a continuar el treball físic i de preparació normal. La tornada es realitzarà a finals d’aquesta setmana.

El treball realitzat aquestes setmanes a Nova Zelanda ha significat els primers blocs de progressió en neu que es van fer a Roundhill, un bloc fisic a Queenstown i un últim bloc d’entrenaments durs i amb condicions perfectes d’esquí a Ohau. “Tot ha anat en una molt bona progressió”, ha explicat el fisioterapeuta de la FAE, Pol Ferrer, que ha destacat la bona evolució de l’esquena del Joan: “De moment estem molt optimistes, aquest bloc final a Ohau ha estat un test brutal on no ha tingut cap molèstia a l’esquena, la qual cosa ens fa ser molt optimistes de cara a afrontar la temporada”.

Aquestes setmanes han deixat clar que Verdú es troba en un magnífic estat de forma, amb molt bones sensacions i, fins i tot, responent molt bé als entrenaments de qualitat amb neu preparada que s’han pogut dur a terme. “El treball està fet i amb el temps que ve, tant dolent, no tenia sentit continuar aquí perdent dies”, ha assegurat Lago, que creu que “el balanç de l’estiu és molt, molt positiu, tant pel que fa als testos de material com pel nivell demostrat pel Joan. La veritat és que estem molt contents, l’equip està molt unit i anem a per totes”.

Per tant, la tornada es fa amb el convenciment d’haver fet la feina bé, i ara amb la idea d’adaptar-se a una nova situació obligada per les circumstàncies. “Veníem de mal temps i les previsions dels següents dies tampoc no eren bones, amb la qual cosa hem decidit avançar la tornada”, ha explicat l’entrenador Juan Lago, qui afirma que el Joan “està més preparat que mai”.