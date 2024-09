Caldes Festival es presenta com una aposta ferma per a dinamitzar la zona històrica d’Escaldes

La cònsol major, Rosa Gili i el conseller de Cultura, Valentí Closa (comuee)

Escaldes-Engordany celebra la primera edició del Caldes Festival amb l’objectiu de revitalitzar la zona històrica de la parròquia. L’esdeveniment, que tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de setembre, acollirà espectacles diversos en diferents espais de la part alta. En paraules de la cònsol major, Rosa Gili, l’esdeveniment permetrà a la ciutadania i als visitants “conèixer aquesta zona i començar a viure i a gaudir de tots els projectes que hem fet a la zona històrica”.

D’aquesta manera, el públic podrà gaudir d’espectacles de dansa, circ, concerts, jocs, acrobàcies i molt més en diferents escenaris, de manera totalment gratuïta. En aquest sentit, els indrets protagonistes de l’esdeveniment seran el jardí i la borda Gabriel, la plaça Santa Anna, Cal Paleta, La Drecera, el Mirador de Caldes, la placeta del Madriu, el projecte Caldes i el darrer tram per a vianants de l’avinguda Carlemany. El festival, a més, vol potenciar i donar veu a artistes del país i també ofereix espectacles d’artistes forans dels quals destaca el concert de Clara Peya. Tot plegat ha de ser “un imant perquè la gent pugi cap a dalt i per a dinamitzar la zona”, ha indicat la cònsol major.

Pel que fa a la programació, el Caldes Festival donarà el tret de sortida el divendres, 27 de setembre, amb l’espectacle de dansa contemporània La salle d’attente de la Cia. Des-humains (Plaça Santa Anna, 20.30 h). L’endemà, dissabte 28 de setembre, la programació del Caldes Festival es reprendrà al matí amb jocs de Pinball en 3D (Caldes, 11.00 a 14.00 h i 17.00 a 20.00 h) i els espectacles de circ amb trapezi fix amb Aiguaneix a càrrec de Raul Benet (Placeta del Madriu, 11.30 h) i amb acrobàcies amb Essència interrompuda a càrrec de Luana Flores (Placeta del Madriu, 11.45 h).

La música també hi serà present amb l’actuació de Veu Silent (jardins Borda Gabriel, 12.00 h). A la tarda serà el torn de l’espectacle sense paraules OFF! de la Cia. Fadunito (La Drecera, 17.00 h), que oferirà un berenar per a tots els assistents una vegada finalitzi l’actuació del concert de Makuka que servirà de presentació oficial de la banda que acompanyarà a l’artista durant les gires (jardins Borda Gabriel, 19.00 h) i de la pianista Clara Peya que presentarà Corsé (plaça Santa Anna, 21.00 h).

El darrer dia de festival, diumenge 29 de setembre, l’esdeveniment comptarà amb un segon passi (mateix indret i hora) dels espectacles de circ amb trapezi i acrobàcies celebrats el dia anterior. Al migdia també es podrà assistir a l’espectacle de màgia del Mag Pol (jardí Borda Gabriel, 12.00h).

Paral·lelament, també s’han contemplat fins a tres instal·lacions que oferiran experiències sensorials, de cinc minuts cadascuna, amb l’aigua com a fil conductor. Així, la borda Cal Paleta acollirà el videomapatge de butxaca Pirates de Caldes a càrrec de Dandream Films & Shows i Cinemano Playmobil Films (dissabte 28, d’11.00 a 00.00 h i diumenge 29 d’11.00 a 15.00 h). Al carrer de l’Obac s’hi instal·larà Senderi que recrearà la sequera, la pluja i la immersió. Una experiència ideada per Effy (Anna Simonet), Maite Estévez, Carlos Fernández i Lluís Casahuga (divendres 27, de 20.00 a 00.00 h; dissabte 28 de setembre, d’11.00 a 00.00 h i diumenge 29, d’11.00 a 15 h). La tercera instal·lació s’ubicarà al mirador de Caldes i acollirà Aigua i somnis a càrrec de Dani Arellano, de Dandreams Films i servirà per a descobrir el nou mirador sota un ambient únic (divendres 27 i dissabte 28, de 20.00h a 00.00 h).

Cal afegir que el Caldes Festival tindrà una zona de furgoteques per a poder comprar menjar i beguda. En aquests espais també es podrà gaudir de la música amb les sessions de Dj que s’hi donaran cita. El conseller de Cultura, Valentí Closa, ha explicat que la programació s’ha pensat per a tots els públics i que “no hem oblidat cap part de la població”.

Durant els tres dies del Caldes Festival també es durà a terme un concurs de fotos a través d’Instagram. Els participants podran fer-se i obtenir en paper una instantània al punt fotogràfic que hi haurà instal·lat a la placeta del Madriu. La fotografia s’haurà de publicar a Instagram amb l’etiqueta #festicaldes i seguir el compte del Comú per a optar a guanyar dues entrades per al concert d’Antònia Font que tindrà lloc el 4 d’octubre, a la Sala Prat del Roure (se sortejarà una entrada doble cada dia del festival).

El Caldes Festival es tancarà el diumenge, 29 de setembre, a les 15.00 hores.